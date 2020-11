Coup d’œil sur les résultats du club de handball de Buxy

4 équipes séniors étaient en lice ce weekend !

Pour les équipes séniors du club de Handball de Buxy, 4 équipes étaient en lice ce week-end en championnat de 1re division Territoriale : deux équipes masculines et 2 équipes féminines.

Pour les séniors Masculins A, c‘est une victoire au forceps de 29 à 28 contre Gueugnon où pendant 1h le rythme a été soutenu de part et d’autre entre 2 équipes qui sont restées au coude à coude jusqu'à la fin de la partie. Néanmoins, l’équipe senior a corrigé certains secteurs de jeu par rapport à son match précédent. En effet, un bon mental, une bonne défense, peu de pertes de balles et peu de tirs manqués et pour finir un but à la dernière seconde, ce sont grâce à ses valeurs qu’ils ont remporter cette rencontre.

Pour les Séniors Féminines A, le suspense n’aura pas duré longtemps et c’est sur un score sans appel de 27-10 contre Autun que les Buxynoises l’ont emporté. Une victoire qui s’est dessinée en 1re mi-temps puisque le score à la pause était de 16 à 3. La 2ème mi-temps a permis aux filles de Jean Philippe Peysson de gérer l’avantage au marqueur. Avec cette 2ème victoire en 2 matchs, les Buxynoises se placent à la 1ère place du groupe. Prochain match pour les filles le samedi 24 octobre à partir de 18h à Buxy pour le 1er tour de la Coupe de France.

Les Séniors Féminines B ont du batailler dure pour remporter cette rencontre car le score ne reflète pas la physionomie du match (Victoire 29-16 contre La Machine). En effet, l’équipe très accrocheuse de La Machine a longtemps résistée notamment en première mi-temps face à une équipe de Buxy qui ne possédait que 4 buts d’avance à la mi-temps (11/7). Par contre, la deuxième mi-temps a été à l’avantage des Buxynoises face à un effondrement physique de l’équipe nivernaise, ce qui a permis aux « vertes » de se détacher inexorablement grâce à une défense solide et un jeu de contre attaques très efficace. L’équipe B se place également à la 1re place du groupe avec 2 victoires en 2 matchs.

Les Séniors Masculins B : Défaite 23-24 à Saint Martin en Bresse

Premier match pour l'équipe B senior masculin contre une belle équipe expérimentée de St Martin. Après un très bon début de match de l'équipe buxynoise (5/1 au bout de 12 minutes de jeu), un manque de rotation a permis à St Martin de passer devant et de mener 12/11 à la mi temps. Buxy a su rester au contact et faire jeu égal avec nos hôtes et n’a cédé qu’en fin de partie.

Sur ce weekend, les entraineurs des quatre équipes séniors adressent leurs félicitations à toutes les joueuses et tous les joueurs pour leur implication, et souhaitent toutefois un bon rétablissement à la gardienne de La Machine, gravement blessée pendant son match!

