Le Centre social de Saint Rémy au cœur de l’action

Pause-café c’est le moment idéal pour échanger, converser, retrouver un peu de lien social en ces périodes qui mettent à rude épreuve notre moral.

Le centre social, avec ses rencontres organisées par le service Famille, ouvre ses portes aux personnes, aux parents qui souhaitent passer un moment d’échange de savoirs, de connaissances en cuisine, en pâtisserie, en déco, voire même simplement converser. Le but que s’est fixé Sophia Myskowiak, référente Famille, est d’impulser la dynamique d’échanges entre les participants(es) sur tous les sujets qui leur tiennent à cœur, de casser la routine quotidienne des mamans, de créer du lien social intergénérationnel.

Déjà les prémices d’une certaine avancée s’affichent dans la salle de l’espace Simone Veil malgré le coup d’arrêt dû au confinement et aux suites sanitaires mises en place. Un tableau représentant un arbre a été confectionné par les enfants et les mamans, ainsi que des objets de déco. Les mamans ont offert des gâteaux maison ce mardi matin. Chacun(e) peut venir quand il (elle) le veut et le temps qu’il (elle) le souhaite, ce qui fait qu’il y a un échange permanent toute la matinée.

Beaucoup d’énergie dépensée parfois pour rien avec des activités d’été réalisées par petits groupes, certaines même tout simplement annulées comme les manifestations de fin de saison. Les nouveaux projets se feront sous la forme de petites activités à taille humaine comme les randos, les visites de musés ou des séances de ciné pendant les vacances scolaires.

Pour participer, n’oubliez pas vos masques et respectez les mesures barrières mises en place.

La Pause-café aura lieu tous les mois, la prochaine sera le 17 novembre de 9H à 12H à l’espace Simone Veil.

C.Cléaux