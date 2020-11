Malgré le COVID, les 17è Journées des Plantes & Arts du Jardin du Château de la Ferté se tiendront bien ce week-end

C'est une version transformée pour l'occasion qui se tiendra ce week-end, et cela malgré un contexte sanitaire compliqué pour les organisateurs. Premier retour en images pour info-chalon.com.

Avis aux amateurs de belles plantes ! Profitez de cette occasion unique pour assister aux 17e journées des plantes et Arts du Jardin. C'est une autorisation exceptionnelle qui a été accordée aux organisateurs de cet événement quasi unique en Bourgogne et dans la grande région. Après le report de l'édition qui devait se dérouler au printemps, c'est finalement une édition d'automne qui est annoncée et tout le monde était sur le pied de guerre afin d'être pleinement opérationnels dès ce samedi.

Sur un site d'une quinzaine d'hectares, ce sont quelques 90 exposants qui vous attendent, un nombre quelque peu en retrait par rapport à une année normale mais seuls les maraîchers manquent à l'appel globalement. C'est dire que l'événement était très attendu par la profession alors que du côté de l'équipe réunie autour de Michel Maréchal, l'idée était de permettre à toute une profession de pouvoir réussir à écouler leurs marchandises avant l'hiver.

Pour les habitués des lieux, sachez que tous vos producteurs et distributeurs habituels sont au rendez-vous et certains viennent de loin et même de très loin.

Un parcours COVID mis en place

Malgré le surcoût lié aux précautions sanitaires imposées, le comité d'organisation a souhaité se battre pour que l'événement puisse se jouer dans des conditions dignes de ce nom. L'entrée est facturée 5 euros, le port du masque obligatoire dans les allées du parc et la jauge est limitée à 1000 personnes au maximum en temps réel compte tenu des dispositions préfectorales.

Si vous souhaitez vous assurer des disponibilités de la jauge avant de vous rendre sur place, Michel Maréchal se propose de vous informer en temps réel du nombre de personnes sur site, vous permettant de mieux prendre vos dispositions. C'est dire l'ampleur de la mobilisation pour que tout se passe au mieux - Vous pouvez le contacter au 06 08 90 85 06

Entrée non stop dès 9h jusqu'à 18H

(Sortie autoroute Chalon-sud. Coordonnées GPS : N46.6743363 /E4.8201338)

Entrée : 5€/journée - Forfait 8€ les 2 jours

(gratuit jusqu'à 16 ans)

Règlement CB privilégié

Pour se garer :

Vastes parkings gratuits à disposition des visiteurs et possibilité de parking aux lacs de Laives si manque de place. Parkings handicapés aux entrées. Les chiens tenus en laisse sont acceptés.



Pour se restaurer :

Prévoir un pique-nique ou repas tiré du sac à consommer sur place : il n’y aura malheureusement, cette année, pas de vente de nourriture, ni de boissons en raison du covid.

Pour vous simplifier la vie :

Il y aura une « consigne plantes » à chaque sortie de la foire.

Pour la liste des exposants : consultez le site

Laurent Guillaumé