Samedi, le "Cellier Saint Vincent » était en mode dégustation de rhums de la Maison El Dorado

Un événement qui a connu un réel succès !

Samedi, à partir de 18 heures, le caviste incontournable de Chalon sur Saône Pascal Laville, du Cellier Saint-Vincent, situé sur la place de la Cathédrale à Chalon-sur-Saône, avait organisé dans l’annexe de son nouveau local situé 5 rue Saint Vincent, une dégustation de rhums de la maison El Dorado. Cet événement s’est déroulé dans le respect des règles sanitaires.

Cette animation organisée en direction de sa clientèle et des passants et dirigée par Arthur, distillateur travaillant pour la firme El Dorado a ravi les participants qui étaient reçus par groupe de six pour respecter les consignes sanitaires.

Cellier Saint Vincent- 14, place Saint-Vincent- 71100 Chalon-sur-Saône – Tél. : 03 85 48 78 25 ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 15 et 14 heures à 19 heures 15, le samedi non stop de 9 heures 15 à 19 heures 15 et le dimanche matin de 9 heures à 12 heures 30

