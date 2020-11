Florence Cottier nouvelle présidente de l’Harmonie Banda Desperados

Assemblée générale statutaire pour l’Harmonie Banda Desperados dans une saison musicale très amenuisée et avec un changement de présidence annoncée.

Une année 2020 qui restera dans les annales de la vie musicale châtenoyenne, compte-tenu d’un contexte sanitaire qui a bouleversé la vie associative en général et donc la vie musicale de l’Harmonie Banda Desperados en particulier.

En effet quand on connait l’intensité des prestations de ce groupe musical, concrétisation d’une qualité de travail tant aux répétitions que lors des manifestations dont il participe localement, régionalement et voir sur le territoire français. Pour cette saison 2019 - 2020 uniquement 8 prestations ont été possible.

Le président encore en exercice, Laurent Balaguer, a bien entendu regretté une telle situation qui outre le fait d’apporter des revenus à l’association, fait que le travail musical s’en est ressenti ne pouvant assurer des répétitions habituelles dans la salle particulièrement. Mais l’esprit inventif du groupe a cependant permis de se retrouver chez l’un et chez l’autre et de continuer à travailler .

Une formation musicale qui s’est retrouvée sans chef d’orchestre puisque Quentin Sigonney a fait la choix de prendre une autre route professionnelle et frustrée du manque de Festivals ou de prestations. Malgré tout quelques manifestations ont permis de recueillir des subsides, concert annuel et loto, assurant le bilan financier pour cette saison.

Des projets il y en a malgré tout avec la vente de chocolats pour se faire un peu de trésorerie, tout comme le loto. Le concert annuel est également programmé et une soirée Bodeg’Art en juin. Au regard de cela à ce jour peu de prestations se dessinent à l’horizon 2021 et les contrats habituels ne sont pas dans une phase optimiste dans les circonstances actuelles.

Autour de ces projets il a fallu monter un budget prévisionnel et le fidèle et irremplaçable trésorier Pierre Patenet a su réaliser celui-ci au regard de ce qui se passe en ce moment.

Du renouveau au Bureau

Puis le président Balaguer a fait part de sa volonté de passer le témoin à un autre membre du bureau, au terme de six ans de Présidence : « J’ai été heureux dans cette fonction et je tiens à remercier le bureau de m’avoir soutenu surtout dans le choix de lancer Bodeg’Art. Un renouveau ne peut qu’être bénéfique et je continuerais toutefois à être aux cotés du bureau. »

Un sortant et trois entrants au bureau 2020 - 2021 et celui-ci a élu son nouveau Président, en l’occurrence une Présidente, dont on connait bien sa qualité musicale et sa volonté de voir l’Harmonie Banda Desperados continuer son chemin. Il s’agit de Florence Cottier, flutiste dans son état de musicienne.

Elle sera aidé dans sa fonction par Maxime Lecat à la Vice-Présidence; Marine Carvalho au secrétariat, Pierre Patenet aux cordons de la bourse aidé par Valérie Volatier. Les membres du bureau sont Laurent Balaguer, Christine Dumont et Robin Chapot.

Une assemblée générale en présence du maire en personne, Vincent Bergeret, et dont on sait combien il est attaché à l’esprit de l’Harmonie Banda Desperados : « Nous avons besoin de votre esprit en ce moment et vivement que n’on sorte de ce carcan qu’est cette épidémie.

Nous avons fait le maximum pour voir redémarrer la vie associative à Châtenoy le Royal afin de ne pas priver les gens. Les manifestations locales sont pour beaucoup l’occasion de sortir d’une solitude, d’aller à la rencontre d’autres châtenoyens, d’autres personnes, c’est pour cela que l’on ne refermera pas les salles et l’on demandera de bien respecter leurs jauges dans le respect des gestes barrières.

Je profite de cette assemblée générale pour remercier Laurent pour son investissement de Président et j’ajouterais ne pas regretter de voir notre commune vous aider pour votre Festival Bodeg’Art. Nous continuerons d’autant qu’il est plaisant de voir des jeunes s’investir dans le bureau de l’association et une fois de plus c’est la Banda qui montre l’exemple. Gardons l’espoir de revenir rapidement dans un esprit festif donc plus joyeux. »

JC Reynaud