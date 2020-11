La Bobine vous donne rendez-vous ce soir au Mégarama Axel pour «À cœur battant»

Loin des yeux, près du cœur? Est-ce que c'est possible? Ce soir, l'association Chalonnaise pour le cinéma propose «À cœur battant», le dernier long-métrage de la réalisatrice israélienne Keren Ben Rafael, sur une relation amoureuse par Skype interposé, au Mégarama Axel. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce lundi 19 octobre, La Bobine vous donnez rendez-vous au Mégarama Axel, à 19 heures et 21 heures, pour «À cœur battant», le dernier long-métrage de Keren Ben Rafael, une scénariste et réalisatrice qui vit entre Paris et Tel Aviv.



Cette Israélienne qui a étudié la philosophie et la littérature française à l'Université de Tel Avi, s'est inspirée d'une période de sa vie au cours de laquelle son compagnon était absent pour nous livrer (avec sa coscénariste Élise Benroubi) cette analyse des rapports d'un couple mis à mal par l’éloignement.



Skype devient le personnage essentiel de cette relation qui se délite progressivement...



Synopsis : «Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble mais par écrans interposés. Cette vie par procuration va vite connaître ses limites. La distance mettra leur amour à rude épreuve...»



Avec Judith Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky, Joy Rieger, Gil Weiss, Bastien Bouillon et Vassili Schneider.



Un film réalisé avant l'irruption de la pandémie et les mises à distance sanitaires, qui interroge sur notre capacité à aimer et notre humanité.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati