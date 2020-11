Mathis RAHA s'offre le championnat de France Seniors 1ère Division !

Après sa belle 5ème place au championnat de France juniors obtenue juste avant le confinement, Mathis RAHA était de retour à la compétition samedi dernier à Besançon pour disputer la 1/2 finale du championnat de France Seniors.

Malgré un contexte sanitaire particulier, l'opposition était belle et bien présente et Mathis a dû s'employer et après 3 combats victorieux, se retrouvait dans le combat final. Un combat qui a bien failli lui échappé avant de sortir un Haraï Goshi à gauche spectaculaire qui lui offrait la première place chez les -100kgs !

Cette première place lui offre donc son ticket pour le championnat de France séniors 1ère division qui devrait se tenir fin novembre.

Dans le même compétition, Mattéo MENARD (-60) et Allan CHAVILARD (90) étaient venus pour se jauger mais n'ont pas eu le même succès tout comme la bande de copains "vétérans" Chris CHARDIN (-73) , Manu MICALI (-81) et Jérôme RION (-90) qui n'ont pas démérité face à une concurrence bien plus jeune !

De son coté, le coach Yann DU CLOSEL, à la tête de cette campagne "vétéran", a quand à lui, retrouvé ses sensations de jeune homme en se frayant un chemin jusqu'en finale des -90kg en gagnant 4 combats par ippon. Un peu de précipitation en finale le prive de l'or mais avec le recul , l'argent autours du coup est une bien belle récompense dans une compétition où il était , est de loin, le plus âgé !