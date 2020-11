Scènes surréalistes à Chalon sud ce jeudi en fin d'après-midi

Panique générale, c'est bien le terme qui prévaut au regard des scènes qui se sont multipliées à Chalon sur Saône ce jeudi.

Des magasins en zone Sud pris d'assaut, et pas seulement ceux qualifiés "d'essentiels", des hordes de consommateurs et d'automobilistes ont déferlé afin de profiter des dernières heures avant le confinement annoncé pour ce jeudi dans la nuit. Des fidèles d'info-chalon.com ont souhaité nous faire partager ce sentiment de colère et d'abandon, alors que la puissance publique était attendue afin de mettre un peu d'ordre. Le Pont de Bourgogne bouché dans les deux sens n'a sans doute rien arrangé ! Ce sont des scènes surréalistes qui ont été relevées et signalées, des contre-sens, des interdits... et on en passe ! Que dire ?!

L.G