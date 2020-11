Les professionnels de la restauration vous proposent leurs services, y compris la livraison pour certains : Commandez leurs plats à emporter !

La liste est présentée par ordre alphabétique et sera actualisée au fil du temps

BOURGOGNE TRAITEUR

3 rue Jacques Bezullier 71100 Chalon/Saône Tél 03 85 97 28 28

Propose des plateaux repas froid ou avec un plat chaud à réchauffer au micro- ondes dans l'urgence. À commander au plus tard à 10h pour 12h.

Les autres prestations style cocktails, buffets froid, plat unique, menus, carte : à commander la veille pour le lendemain ou le matin au plus tard 9h pour disponibilité à 17h suivant la prestation.

Possibilité de livraison, prise de commande par mail [email protected]

Karine : 06.65.55.17.28 / Daniel : 06.32.34.97.23

LE BEAUREGARD RESTAURANT

18 Route de Chalon 71150 Demigny Tél 03 85 49 43 43

Propose de la cuisine traditionnelle à base de produits frais et de saison (oeufs en meurette, cuisses de grenouilles, poulet fermier de Bourgogne aux girolles…) en plat à emporter.

Commande à passer la veille pour le lendemain midi ou avant midi pour le soir. Commande à récupérer de 11h à 12h et de 18h à 19h ou à convenir.

Commander au 03.85.49.43.43 ou 06.25.77.39.98

Site

LE BOURGOGNE RESTAURANT CUISINE TRADITIONNELLE REVISITÉE

28 rue de Strasbourg 71100 Chalon/Saône Tél : 03 85 48 89 18

Propose la vente à emporter du lundi au dimanche (commande minimum 24h à l'avance).

2 Menus modulables et une formule burger.

Retrait les midis : entre 11h et 12h15

Retrait les soirs : entre 18 et 19h

Livraison possible.

www.restau-lebourgogne-chalon.fr

LES GRANDS CRUS RESTAURANT TRAITEUR – HÔTEL LES CHARMILLES

Rue de la Libération 71100 Lux Tél 03 85 48 58 08

Propose des plateaux repas pour les entreprises, livraison gratuite.

Commander la veille avant 18h (exceptionnellement certaines commandes pourront être honorées le jour J si commande avant 9h30)

Plats à emporter pour les particuliers :

voir notre carte sur www.restaurantdesgrandscrus.fr/carte et déduire 25% du tarif pour avoir le tarif du plat emporté

Exemples de plats : Grenouilles à la Provençale, Risotto - 13€10/personne. Petit salé aux lentilles, saucisse de Montbéliard, lard fumé, cancoillotte - 10€40/personne. Médaillon de veau aux pommes, pommes Dauphines - 12€35.

Commandes par téléphone la veille avant 18h00. Pour les plats à emporter pour samedi et dimanche : enlèvement vendredi soir.

Pensez également à consulter notre promotion sur l'achat de carte cadeau pour Noël (jusqu'au 30.11)

L’hôtel Les Charmilles reste ouvert.

Tel 03 85 48 58 08 ou [email protected]

www.restaurantdesgrandscrus.fr

LE MERCUREY RESTAURANT

36 Grande rue 71640 Mercurey Tél 03 85 45 13 56 / 06 87 05 82 26

Au Mercurey : Rien n'est figé... il suffit de dialoguer !!!

Plats ou menu à emporter ou livrer. Les produits sont conditionnés sous-vide

Livraison en véhicule réfrigéré sur 60 km sauf le dimanche

Sur place du jeudi au samedi entre 11h et 12h

Le contact s’établit par mail [email protected] ou tél 03 85 45 13 56 ou sms : 07 86 51 93 95

www.restaurant-le-mercurey.com

PARCOURS RESTAURANT

32 rue de Strasbourg 71100 Chalon/Saône Tél 03 85 93 91 38

Propose une carte de plats à emporter, renouvelée chaque semaine et disponible sur le site.

Voir modalités de réservation et de retrait sur www.restaurantparcours.com

Commande possible par tél 03 85 93 91 38 ou par mail [email protected] ou sur www.restaurantparcours.com

VALENTINA PIZZERIA

50 avenue du général de Gaulle 71880 Châtenoy-le-Royal Tél 03 85 87 23 13

Propose des pizzas à emporter. Le soir du mardi au samedi de 18h à 21h.

Voir le site pour infos complémentaires www.restaurant-pizzeria-valentina-chatenoyleroyal.fr

