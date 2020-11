CONFINEMENT - Envoyez vos photos à Guy, il les développe et vous livre !

Le coup de coeur du jour sur info-chalon.com

Parce que nos commerces de proximité sont l'essence même de notre vivre-ensemble, info-chalon.com multiplie ses clins d'oeils et coups de coeur de commerçants qui innovent afin de faire face à cette période sans nom. A l'image de Guy Liéby, patron de Digitlab, situé Place de Beaune à Chalon sur Saône, c'est un service qu'il a décidé de mettre en place. Rien de plus simple, vous allez sur we.transfert, c'est gratuit.. vous lui envoyez les photos que vous souhaitez développer, agrandir, modifier... Elles sont développées... et il peut même les livrer avec une participation forfaitaire de 5 euros au-delà des communes de la première couronne et les autres c'est gratuit ! Calculez votre temps, votre eau pour avoir pris votre douche afin d'être présentable, votre essence... et vous avez votre réponse !

C'est donc à partir de lundi que vous pourrez envoyer vos photos à faire tirer par wetransfer si vous en avez plus de 10, ou par mail à l’adresse suivante [email protected]

Bravo à Guy pour son sens de l'adaptation et courage à tous nos commerces de proximité.

Laurent Guillaumé