Deux aides-soignantes pour 60 résidents à l'EHPAD du Bois de Menuse à Chalon sur Saône !

"Des effectifs coupés en deux", "où le bilan social 2019 ?" "Comment s'est traduit tout le travail qui avait été mené avec le rapport Ehpad et nous ?", la CGT Santé &Action Sociale de l'hôpital William Morey de Chalon sur Saône, s'interroge encore et toujours. La goutte d'eau est liée au fait que la semaine dernière, ce sont 60 résidents de l'EHPAD du Bois de Menuse qui se sont retrouvés avec seulement deux aides-soignantes. "Est-ce vraiment le moment ?", "quelles réponses à donner aux agents avec la surcharge de travail et les risques qui pèsent sur eux mais aussi sur l'ensemble du service" s'interrogent les délégués syndicaux. Des soucis déjà évoqués dans le rapport de 2019 ....

Laurent Guillaumé