Les représentants du personnel de l'hôpital William Morey demandent une transparence COVID auprès de la direction

"On sait qu'il y a des cas dans de nombreux services de l'hôpital de Chalon mais ça reste des remontées de terrain" déplorent les représentants du personnel CGT.

"Clusters" dans des services de l'hôpital de Chalon ? Le doute n'est plus guère permis du côté des représentants du personnel et de leurs remontées de terrain. Sur le bloc opératoire, selon des informations recueillies par info-chalon.com, fin de semaine dernière, ce ne sont pas moins de 8 membres du personnel qui étaient positifs au COVID19. Pour le reste, il s'avère bien difficile d'en savoir plus du côté de la direction. Et c'est bien là où le bât blesse pour les représentants du personnel. "On demande la plus grande transparence de la part de la direction afin d'avoir un bilan social par service. Les enjeux sont bien trop sérieux pour être traités à la légère, dans l'opacité" déplore la CGT. "On demande les comptes rendus de la cellule de crise et tous les indicateurs COVID au sein de l'établissement".

"La question du jour de carence est fondamentale" s'emporte Alain Chalot, qui attend de la part de la direction une meilleure prise en compte du sujet ou pour le mieux un affichage clair et net sur le sujet. "Cela fait des semaines qu'on demande à être informés en temps réel et les seules informations à notre disposition sont celles de nos passages dans les services". Même si il appartient à chacun de prendre ses responsabilités en informant sa hiérarchie de sa possible contamination au COVID19, pour les représentants du personnel, le sujet de voir des agents contaminés et contaminants est clairement en tête.

Laurent Guillaumé