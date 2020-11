Le Moulin à café: paradis des cafés et des thés, place St Vincent

Une torréfaction artisanale à la boutique permettant aux cafés en provenance de différents pays de développer toutes leurs subtilités aromatiques.

Depuis 2014, Xavier Perroux, le propriétaire du magasin ‘le Moulin à Café’, situé 1 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, propose à sa clientèle des cafés qu’il torréfie sur place, en grains ou moulu, ainsi qu’une grande diversité de thés, d’infusions, d’accessoires et de vaisselle.

Dans cette authentique boutique, vous trouverez un grand choix de cafés pure origine torréfiés sur place qui vous réjouiront par leur finesse et leur caractère. L’atout fort de ce magasin, c’est le savoir-faire de Xavier qui possède l’art d’une torréfaction artisanale hors du commun, pour transformer le produit brut, le sublimer et vous proposer des cafés dont le profil aromatique vous comblera.

La torréfaction accomplie sous l’œil bienveillant du propriétaire permet au café en provenance des différents pays de développer des arômes délicats. Xavier l’artisan torréfacteur vous guide dans le choix des 20 crus pure origine, assemblages ou cafés aromatisés et vous conseille avec passion.

Vous trouverez des cafés en grains ou moulu à la demande en fonction de votre type de cafetière. Les cafés qui vous sont proposés, sont sourcés, d’après leur qualité, leur traçabilité et produits par une agriculture durable qui favorise la biodiversité.

Il vous proposera également avec Émilie son employée, une très grande sélection de thés et d’infusions de trois grandes marques réputées : Dammann Frères, Kusmi tea et Palais des thés. Ces thés et infusions sont accessibles en vrac, en boite ou en infusettes .

Le moulin à café vous propose pour les fêtes de fin d’année de nombreuses idées cadeaux, coffrets, corbeilles garnies, cadeaux d’entreprise et collectivité et de nombreux accessoires autour des univers du café et du thé: théières, cafetières, machines expresso, vaisselle,

Pour la période de confinement, le magasin organise aussi une forme de « call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone ou par mail, ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de la récupérer et de la régler.

Son site internet (en préparation) vous aidera à choisir et passer commande. Le Moulin à café est ouvert du Mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00 et 14 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h, dimanche de 9 h à 12 h 30, fermé le lundi.

Renseignements : Tél au 09 53 36 88 51. Mail : [email protected] , Facebook : https://www.facebook.com/Le.Moulin.a.Cafe71100 , Instagram : moulin_a_cafe

Publi-information