AVIS DE DECES - Monsieur Michel CHATELET

ÉPERVANS



Lucette Chatelet,

son épouse ;

Laëtitia Chatelet et Laurent Loeuillet, sa fille et

son gendre ;

Andréa et Clément,

ses petits-enfants ;

Thierry Jacquelet,

son fils de cœur ;

Henri Chatelet, son frère ;

ses neveuxet nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel CHATELET

dit "Bill"

survenu le 30 octobre 2020, à l'âge de 78 ans. Ses obsèques civiles se dérouleront le jeudi 5 novembre 2020, à quinze heures quinze, au crématorium de Crissey.

Le port du masque est obligatoire.

La famille remercie le personnel de Charre Conduit pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de remerciements.