Lissac l’Opticien Chalon/Saône est ouvert et vous accueille aux horaires habituels !

Séverine, Mélanie et Lucie (absente sur la photo) sont heureuses de pouvoir continuer à vous accueillir et vous conseiller lors de ce 2ème confinement.

Toutes 3 opticiennes diplômées, elles travaillent avec le verrier Essilor, marque française particulièrement qualitative, et mettent à votre service leur expertise, ainsi que le gage de sérieux et de satisfaction client, de l’enseigne Lissac existant depuis 1919.

Chez Lissac l’Opticien Chalon/Saône, situé en face de l’hôpital, vous choisissez vos lunettes parmi plus de 1000 références en optique et solaire pour femme, homme et enfant (avec les montures adaptées pour les enfants). Le tiers payant avec de nombreuses mutuelles est bien évidemment pratiqué.

Séverine, Mélanie et Lucie vous recommandent de prendre rendez-vous (09 67 17 75 31) afin de vous recevoir dans les meilleures conditions et dans le plus grand respect des gestes barrières, sachant que chaque monture est strictement désinfectée après tout essayage.

Lissac l’Opticien Chalon/Saône est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et de samedi de 10h à 13h.

Publi-information

5 rue du capitaine Drillien

Medic Center- Face à l’hôpital William Morey

71100 Chalon/Saône

Tél : 09.67.17.75.31

[email protected]

www.lissac.fr