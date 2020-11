Les plates-formes de ce genre se multiplient ces derniers jours ... mais un outil proposé gratuitement par la CCI de Saône et Loire est à votre disposition.

Votre établissement est ouvert ? Vous vendez en direct ? Vous livrez vos produits et/ou proposez de la vente à emporter ? Vous avez adapté vos horaires ?

Faites le savoir en un clic !

En référençant votre point de vente, vous augmentez votre visibilité auprès des consommateurs sur un outil en ligne, simple et gratuit, et rejoignez à terme une base de plusieurs centaines de points de vente en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire.

C'est par ici