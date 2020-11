Au sujet de la distanciation, une maman en colère

Juste un petit coup de gueule, j'ai téléphoné à Mobigo pour savoir si la distanciation était effectuée sur le réseau car mon fils prends le bus pour aller à Chalon au Lycée (Ligne Le Creusot - Chalon). La distanciation n'est pas obligatoire !!! . A l'heure actuelle je trouve irresponsable et honteux que MOBIGO fasse voyager des lycéens dans la promiscuite la plus totale. On tolère qu'un bus soit plein sans aucune distanciation et on racket le monde en ne rendant pas la monnaie !!!

Bonne soirée

Une lectrice en colère