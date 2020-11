La mission locale du Chalonnais reste ouverte

La Mission Locale du Chalonnais, qui assure une mission de service public, reste ouverte pendant cette nouvelle période de confinement afin de garantir la continuité de l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie et l’emploi.



La Mission Locale du Chalonnais adapte ses modalités d’accueil de jeunes dans ses locaux.



Cet accueil se fait toujours dans le strict respect du protocole sanitaire défini par les pouvoirs publics, avec comme priorité d’assurer la protection des salariés de la Mission Locale du Chalonnais et des jeunes.



Les accueils de jeunes se feront sur rendez-vous en priorité et sur le flux en cas d’urgence.



Toujours dans ce même souci de limiter la circulation du virus, les jeunes et les partenaires de la Mission Locale du Chalonnais sont invités à privilégier les modalités de contact en ligne, par courriel ou par téléphone.



Dans cette période difficile, la Mission Locale du chalonnais est plus que jamais à l’écoute des jeunes, et adapte ses modalités d’accompagnement à cette situation exceptionnelle.

A savoir que le dispositif CLEFS71, qui accompagne les personnes en situations d’illettrisme, poursuit son accompagnement durant cette période dans le respect des règles sanitaires.