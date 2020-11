CONFINEMENT - "Les élus et les membres du CCAS sont à vos cotés !" rappelle Joëlle Schwob, maire de Châtenoy en Bresse

NFO AUX CHATENOYENS

Les élus et les membres du CCAS sont à vos cotés !

Avec le retour du confinement et le regain d’activité du virus, les élus et membres du CCAS se remettent en ordre de bataille afin de venir en aide aux chatenoyens !

Déjà lors du précédent confinement, les élus avaient multiplié les actions afin de maintenir le lien entre tous et surtout apporter leur aide aux plus fragiles ou isolés :

Courriers, appels téléphoniques, aide aux courses, distribution de masques pour adultes et dernièrement pour les adolescents de 11 à 18 ans, mode drive et portage de livres pour la bibliothèque etc…

Une seconde période de confinement est nécessaire pour mettre un frein à la propagation de cette épidémie. Même si cette nouvelle étape est moins rigoureuse dans ses modalités de mise en œuvre car bon nombre d’actifs vont sortir pour se rendre à leur travail, néanmoins pour les plus fragiles d’entre nous, cela va être une nouvelle épreuve qui risque d’être vécu plus difficilement !

La période risque d’être plus pénible à supporter car elle correspond à la saison automnale qui est déjà plus propice à la mélancolie, mais aussi pour tous nos ainés, la durée incertaine de cet isolement et l’approche des fêtes de fin d’année vont accentuer le sentiment de solitude.

Les membres du CCAS sont d’ores et déjà en action pour accompagner nos ainés et les personnes vulnérables dans leur quotidien et ils font l’objet d’une attention soutenue et bienveillante.

Comme pour le plan canicule, nous avons réactivé nos listes de personnes de plus de 65 ans. Nous avons sur la commune 216 de plus de 65 ans et 54 de plus de 80 ans.

Prochainement, nous allons déposer dans les boites aux lettres un courrier qui annoncera le commencement d’une période d’appel téléphonique de membres du CCAS dans un premier temps.

Sur ce courrier, les personnes qui souhaitent se signaler auprès des membres du CCAS pourront joindre le numéro de la mairie ou le numéro d’astreinte mis en place pour le temps hors heures d’ouverture de la mairie.

Dans une seconde phase, nous initierons des visites à domicile pour ceux qui seront demandeur et pour lesquels ce sera nécessaire. Ces visites seront faites dans le plus grand respect de toutes les mesures de distanciation et règles sanitaires.

Les besoins de 1ere nécessité, courses alimentaires, ordonnance en pharmacie etc… pour les plus fragiles pourront être assurés par les élus ou membres du CCAS.

Les bénévoles de la bibliothèque communale se mobilisent aussi ! Même si celle ci restera fermée au public, néanmoins grâce au logiciel de gestion de l’ensemble des ouvrages mis en ligne sur le site de la bibliothèque, les personnes pourront consulter et réserver des livres.

Nos familles vont nous manquer, la vie sociale va nous manquer, il faut au moins que l’on puisse apporter un peu de distraction et de culture.

A l’occasion de permanence à la bibliothèque, les lecteurs chatenoyens pourront retirer en mode « Drive » les livres réservés.

Pour les plus fragiles ou nos ainés en difficultés, les élus assureront le portage à domicile des ouvrages.

Dans ce contexte déjà si morose, nous ne pouvons pas envisager cette année d’organiser le traditionnel repas des ainés : journée festive très attendue ! Avec l’équipe du CCAS, nous avons néanmoins voulu apporter un peu de douceur aux papilles et pour cela, chaque personne de plus de 70 ans qui le souhaitera, pourra retirer un repas festif complet chez un traiteur local (Chassaing traiteur). Les modalités seront expliquées dans un courrier.

Nous resterons à vos cotés le temps que durera cette épreuve !

Je veux néanmoins faire appel à votre vigilance afin de ne pas ouvrir à n’importe qui et ne faites pas rentrer chez vous des personnes qui se recommanderaient de la Mairie. Les personnes, qui se rendraient chez vous, seraient munies d’une attestation signée par madame le Maire et ils devront vous la présenter en préambule à toute discussion.

Restons attentifs et solidaires aux autres !

A l'adresse des communes, si vous souhaitez diffuser vos organisations et autres en cette période de confinement, une seule adresse [email protected]