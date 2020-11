Sébastien Martin succède au maire d'Annecy et prend les commandes de l'Assemblée des Communautés de France

Son élection à la tête de l'AdCF n'aura été qu'une formalité, mais le Président du Grand Chalon a été officiellement élu à la tête de l'Assemblée qui fédère un millier d'intercommunalités.

Sans tambours ni fanfares, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon vient de s'installer dans une nouvelle responsabilité, une responsabilité qui se veut nationale en prenant les commandes de l'AdCF, l'Assemblée qui représente l'équivalent de l'association des maires mais ici au nom des intercommunalités. Un sujet de poids lorsque l'on sait qu'avec les transferts de compétences, ce sont les intercommunalités qui régissent depuis quelques temps, un grand nombre de sujets autrefois gérés en direct par les municipalités. A ses côtés, ont été élus Sébastien Miossec Président-délégué et Président de la communauté de Quimperlé ainsi que Virgine Carolo, Présidente de Caux Seine Agglo, élue 1ere Vice Présidente.

Sébastien Martin succède au maire d'Annecy qui présidait jusqu'alors l'Assemblée.

De nombreux chantiers attendent la nouvelle équipe et notamment celui de la gestion COVID, et ce d'autant plus que les intercommunalités et autres communautés de communes vont être mises encore plus à contribution. L'occasion également pour le Grand Chalon de s'ouvrir vers d'autres horizons et de tirer profit des expérences menées ici ou là.

Laurent Guillaumé