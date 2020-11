La ville de Chalon en lien avec la CCI annonce un site de commerce en ligne

Accompagné de John Guigue, adjoint au commerce, Gilles Platret a officialisé le lancement prochain d'un site de ventes en ligne à l'adresse des commerçants chalonnais.. 48h après l'édito d'info-chalon.com qui évoquait un certain retard à l'allumage.

Face à la situation économique très tendue pour nombre de commerçants chalonnais dont les portes restent fermées conformément au décret ministériel et au regard des conditions sanitaires qui ne font que se tendre, Gilles Platret accompagné de John Guigue, a annoncé le lancement d'ici la mi-novembre d'un site de e-commerces à destination des commerçants chalonnais. Une nouvelle plateforme dans la droite ligne du site AchatVille en lien avec la CCI de Saône et Loire et dont le coût pour la collectivité est de 25000 euros a précisé le maire. Le site servira de base d'annuaire recensant l'ensemble des commerçants et leurs coordonnées mais aussi la possibilité de vendre en ligne. Une initiative qui vient répondre à l'interrogation formulée par info-chalon, il y a 48 heures qui s'étonnait de l'absence de l'une des promesses électorales du candidat Platret en 2014 qui annonçait déjà un site de commerce en ligne mais avec une version qui se voulait en lien avec Amazon.

Mieux vaut tard que jamais évidemment. Reste que le site viendra s'ajouter à de nombreux outils que les commerçants ont mis en place chacun de leurs côtés, démultipliant tous les supports possibles pour se faire connaître au plus grand nombre, mobilisant une énergie surréaliste pour promouvoir leurs produits... sans compter un nombre assez important de solutions techniques développées ces derniers jours par de nombreux acteurs.

Reste que l'idée est là et qu'elle aura le mérite d'exister. Il appartiendra aux commerçants et surtout aux consommateurs de se l'approprier et de surtout la faire connaître... sans oublier que le commerce en ligne ne peut former un tout au regard de la problématique de la fracture numérique pour nombre de nos concitoyens.

Laurent Guillaumé