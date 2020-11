Répétitions des élèves du Conservatoire du Grand Chalon à l’Espace des Arts avec la Cie Fernweh et le collectif La Méandre

Clin d’oeil info-chalon

L’Espace des Arts a fait de la phrase d’Albert Camus son crédo : « Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été. » La vie continue donc… en se parant des gestes barrières du protocole sanitaire en cours. Si les spectacles sont annulés, l’activité de création suspendue pour le moment, des répétitions sont maintenues. Bien Parado (une pièce de danse–électro) qui devait être créée pendant le festival TransDanses à la mi novembre regroupe une équipe, très chalonnaise, qui a participé samedi après-midi dans les studios de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, à un atelier animé par Cédric Froin (musique MAO) et Jane Fournier (danse contemporaine).

Fier d’accompagner la compagnie en coproduction, l’Espace des Arts accueillait samedi après-midi de 13h à 16h30 dans ses studios, un atelier ayant pour objet l’approche du travail de création et la rencontre entre les disciplines. Ce projet est né de la rencontre entre la danseuse et chorégraphe Jane Fournier et l’artiste musicien Cédric Froin, tous deux membres du collectif La Méandre et auteurs de la pièce qui se veut : « Une rencontre entre la danse traditionnelle Sévillane et la musique électronique. La liberté de mouvement que provoque la musique d’aujourd’hui vient interroger la rigueur de la danse traditionnelle et la notion de féminité. Cette rencontre cherche donc à déconstruire les codes pour se les réapproprier. »

Pour en savoir plus, suivez ici le lien du teaser : https://vimeo.com/455514016

E.C