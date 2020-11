Le village de Marnay et son traiteur se bougent

La municipalité de Marnay et le maire Patrick Theveniaux en collaboration étroite avec le traiteur local Norbert Thomas Le Plaisir Gourmand installé depuis 12 ans dans le village, ont tout organisé pour que leurs anciens bénéficient de leur repas annuel.

En cette période particulièr, c'est un repas particulier qui a été confectionné autour d'un colis individuel d’une volaille de Bresse aux morilles et vin jaune, d’un croustillant chocolat et d’une bonne bouteille de vin. Tout cela sera distribué au laboratoire en extérieur sous chapiteau avec toutes les mesures en vigueur. L'occasion de saluer l'équipe Terre de Bresse, les Petits Frères des Pauvres et l'Action Sociale.

Norbert Thomas, se mobilise tous les week-end depuis le 1er confinement, pour préparer différents produits salés et sucrés et tient à remercier l’ensemble des clients qui viennent nombreux chaque week-end. Petit rappel, Marnay accueille un marché de petits producteurs tous les 4eme samedi de chaque mois avec le prochain annoncé le 28 novembre.