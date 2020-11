Stéphane Duplessis a racheté « Optique Richard », une boutique chalonnaise historique !

Créée il y a 45 ans par Monsieur Richard, la boutique d’optique éponyme située les premières années rue Porte de Lyon, puis 10 rue au Change, avait été reprise il y a quelques années, par Anne-Claude Belissent, la fille de Mr Richard.

Stéphane Duplessis a récemment racheté « Optique Richard » à Anne-Claude et entend bien assurer la pérennité de ce magasin d’optique indépendant avec des services et produits de qualité.



Stéphane continuera donc de travailler essentiellement avec des marques françaises en optique comme en solaire et pourra, grâce à sa nouvelle machine « VISIOFFICE », proposer la réalisation de verres sur-mesure avec traitement anti-buée : plutôt sympa en cette période de masque obligatoire !

Optique Duplessis Visual 10 rue au change à Chalon/Saône 03 85 48 11 62

CJ