Une première formation régionale pour les cadres de la Croix Rouge de Bourgogne-Franche Comté

Malgré le contexte sanitaire, la Croix Rouge continue la formation de ses cadres afin de rendre toujours plus fonctionnelles ses actions sur le terrain. Le rendez-vous était donné à Chalon sur Saône.

Compte tenu du contexte sanitaire, c'est évidemment avec une jauge réduite que s'est tenue la formation régionale assurée par la Croix Rouge Bourgogne-Franche Comté. Venant essentiellement de Saône et Loire, des chefs d'interventions ont suivi 7 jours de formation au nouveau centre de l'Unité Locale du Chalonnais, avec toujours l'idée d'optimiser les formations en arrière-plan nous a précisé Christophe Talmet, directeur-adjoint des opérations en Côte-d'Or, et vice- président de Côte-d'Or. Accompagné de son homologue Saône et Loirien. Nicolas Loichot, sur proposition de Philippe Aminot, adjoint en charge de la formation, l'idée "est de fournir à nos bénévoles des formations toujours plus dîplomantes et de rendre nos interventions toujours plus efficaces en terme de protocoles". La dernière formation de ce type remonte à 5 ans, c'est dire que l'attente était au rendez-vous.

L.G