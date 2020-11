Rue Claude Perry, l'Unité Locale du Chalonnais de la Croix Rouge prend ses aises

Les nouveaux locaux de la Croix Rouge Chalon devaient être inaugurés en grandes pompes mais le coronavirus aura changé quelque peu la donne. Camille Monnot a réservé à info-chalon.com une petite visite.

Rue Claude Perry, l'Unité Locale du Chalonnais a pris les commandes de ses nouveaux locaux depuis quelques mois déjà, alors que l'inauguration officielle devait se tenir cet automne. Le contexte sanitaire en aura décidé autrement. Forte de ses 240 bénévoles, et même 275 si on prend en compte les adhérents, l'Unité Locale ne connaît pas la crise et l'afflux de nouvelles volontés est là pour témoigner du réel dynamisme de l'équipe chalonnaise. Situés dans les anciens locaux de la régie de transports municipale, dont les bâtiments tombaient en ruines, ce sont quelques 800 000 euros qui ont été investis avec la participation de la ville de Chalon sur Saône à hauteur de 150 000 euros. "C'est un projet que l'on doit à Joël Lefèbvre qui nous a proposé ce bâtiment en 2015" précise Camille Monnot, fier de nous faire le tour du propriétaire.

Par rapport aux anciens locaux en zone sud, c'est une vraie révolution qui a été apportée aux bénévoles de la Croix Rouge avec le doublement de la surface portant le tout à 1400 m2 et surtout une qualité de prestation sans commune mesure. Les différents aménagements sont toujours en cours afin de rendre toujours plus opérationnelle la logistique. En annexe aux locaux à proprement parler, le site permet même d'offrir aux stagiaires et autres personnels 7 chambres indépendantes permettant de loger jusqu'à 15 personnes avec le confort indispensable. Une vraie nouveauté par rapport au fonctionnement historique.

Des travaux réalisés grâce aussi au soutien d'un certain nombre de partenaires locaux à l'image de Tisserand et Sikkens Solutions pour les peintures offertes, mais aussi Cuisinella Chalon qui a offert la cuisine à l'Unité Locale. Autant de partenaires indispensables au projet final.

Laurent Guillaumé