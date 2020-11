Pacte régional pour l’économie de proximité: de nouvelles mesures pour les petits commerçants

le programme « Numeric’artisanat », porté par les chambres de métiers à destination des

artisans.

Les programmes consistent en un accompagnement complet et gratuit de l’entreprise, financé par la Région et par les chambres consulaires. Il est suivi d’un diagnostic en fonction du profil de l’entreprise et va jusqu’à l’élaboration d’un plan d’actions et la recherche de solutions concrètes.

Des solutions d’entreprises locales existent comme celle de la plateforme de Teekers, site de vente en ligne disponible sur internet et sur application mobile dont l’objectif est de permettre aux commerçants, dans les villes où l’application est déployée, d’acquérir une visibilité en ligne. Teekers a été lancée à Pontarlier fin 2018 et fin mai 2019 à Besançon. La Région a soutenu le démarrage de cette start-up par une aide de 200 000 euros : http://teekers.fr

Par ailleurs, la filière numérique régionale fédérée par BFCNum propose un « mapping » des solutions e-commerce en Bourgogne-Franche-Comté, plateforme regroupant les solutions et les compétences permettant aux commerçants et artisans de Bourgogne-Franche-Comté de maintenir une activité en cette période de confinement : https://solutions.ecommerce-bfc.fr/