Le Grand Chalon renforce son soutien aux commerces et met en place une aide au loyer

Le Grand Chalon a décidé d’alléger une charge qui pèse sur les commerçants en cette période de crise en apportant une aide au loyer de 500 €.

Ce dispositif qui mobilise 569 395 € pour soutenir les commerces est le fruit d’un partenariat avec le Conseil Régional selon la répartition suivante :

2€ par habitant de la Région (227 758 €)

3€ par habitant du Grand Chalon (341 637 €)

Quels bénéficiaires ?

Tous les commerces du Grand Chalon qui comptent entre 0 et 10 salariés (en ETP) et qui sont affectés par une fermeture administrative depuis le début de ce second confinement soit le 29 octobre à minuit.

L’aide du Grand Chalon

Une aide mensuelle directe pour prendre en charge jusqu’à 500€ du montant HT et hors charge du loyer.

Cette aide concerne le loyer de novembre 2020 et le cas échéant le loyer de décembre 2020.

Un dispositif simple et rapide

Le formulaire de demande d’aide sera téléchargeable dès jeudi 19 novembre à 20h sur le site du Grand Chalon (www.legrandchalon.fr).

Il suffira de le renseigner et de le renvoyer au Grand Chalon accompagné :

D’un courrier de demande de l’aide au loyer ;

D’un extrait de k-bis, registre des métiers, du commerce ou avis INSEE ;

D’un Relevé d’Identité Bancaire ou postal à l’adresse du commerce ;

D’une quittance de loyer pour le mois de novembre 2020.

Les commerces qui subiront une fermeture administrative pour le mois de décembre 2020 devront simplement renvoyer la quittance de loyer du mois de décembre pour bénéficier de l’aide pour le mois de décembre.

Le dossier complet doit être envoyé au Grand Chalon :

par courrier à :

Monsieur le Président du Grand Chalon

Aide au Loyer

23, avenue Georges Pompidou

71100 Chalon-sur-Saône

ou par mail à [email protected]

Pour tout renseignement, une cellule dédiée sera opérationnelle dès vendredi 20 novembre au matin. Téléphone : 03.85.90.51.38 Mail : [email protected]

Un dispositif précurseur

Dès 2019, le Grand Chalon a mise en place un Fonds d’Aide à l’Investissement Commercial Privé pour soutenir l’aménagement et l’équipement des commerces. Ce sont 26 commerces qui en ont bénéficié en 2019 pour un montant total de 121 000 € et 18 commerces en 2020 pour un montant total de 126 282 €. 13 nouveaux dossiers sont actuellement à l’étude.

En juin dernier, le Grand Chalon avait décidé de majorer de 25% l’aide du Conseil départemental accordée aux restaurants, bars et autres acteurs du tourisme, permettant de soutenir 240 professionnels pour un montant total de 260 000 €.