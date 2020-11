CORONAVIRUS - En Saône-et-Loire, la circulation du virus progresse moins rapidement mais les indicateurs sanitaires restent toujours préoccupants.

En Saône-et-Loire, la circulation du virus progresse moins rapidement mais les indicateurs sanitaires restent toujours préoccupants. Le département se place en troisième position sur le taux d’incidence en Bourgogne-Franche-Comté.

- Au 16 novembre 2020, selon l’agence régionale de santé, 496 personnes atteintes du virus Covid-19 sont hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire (+70 personnes depuis le 9 novembre). 50 patients sont pris en charge en réanimation (+12 en une semaine). 414 personnes sont décédées en milieu hospitalier des suites de la Covid-19 (+69 en une semaine).

- Les indicateurs de circulation du virus au sein de la population indiquent que le virus progresse moins rapidement dans le département. Pour la période du 6 au 12 novembre, le taux d’incidence atteint 419/100 000 habitants et 525/100 000 habitants pour les personnes âgées (durant la période du 30 octobre au 5 novembre, le taux d’incidence était de 625/100 000 habitants et de 669/100 000 habitants pour les personnes âgées).

- Le taux de positivité s’établit à 20,87% pour la période du 6 au 12 novembre contre 24,97% pour la période du 30 octobre au 5 novembre.

Pour se protéger et protéger les autres, il est essentiel de respecter les mesures barrières et les mesures de confinement. Si ces chiffres restent toujours très élevés, ils sont néanmoins encourageants et montrent que le dispositif du confinement est utile pour freiner l’évolution de l’épidémie.

Téléchargez l’application « TousAntiCovid » pour casser les chaînes de transmission du virus. Bien plus qu’une application, c’est un geste barrière supplémentaire.