La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Bourgogne Franche-Comté lance la première vitrine de Noël virtuelle des artisans de Bourgogne Franche-Comté.

Compte tenu de la situation inédite qui oblige les marchés de Noël, les salons, les foires à s’annuler les uns après les autres, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Bourgogne Franche-Comté (CMAR BFC) lance la première vitrine de Noël virtuelle des artisans de Bourgogne Franche-Comté !



Rendez-vous sur www.ArtiZone-bfc.fr !





Artizone, qu’est-ce que c’est ?



Artizone est une vitrine de Noël virtuelle proposée par la CMAR BFC. Elle prend la forme d’une carte interactive et d’un annuaire où sont recensés les artisans de Bourgogne Franche-Comté préinscrits. Pour être répertoriés, les professionnels doivent être immatriculés au Répertoire des Métiers de la région et s’engager à vendre des travaux de leur fabrication réalisés selon les techniques et savoir-faire du métier.





Pourquoi ?



Depuis le début de la crise, la CMAR BFC soutient et accompagne les artisans de Bourgogne Franche- Comté afin de surmonter cette période particulière et de relancer l’activité des entreprises artisanales.