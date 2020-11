o Économiecirculaire

La Région est plus que jamais engagée dans la préservation de l’environnement, en menant des programmes ambitieux, dont « l’Accélérateur à projets économie circulaire ». Lancé en 2018 avec l’ADEME, cet appel à projets conduit aujourd’hui à soutenir dix projets, dont deux postes de chargés de mission dans la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon et au syndicat mixte d’études pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés du Centre Yonne, ou encore le développement d’une plateforme numérique régionale sur l’économie circulaire et les déchets.

o Mobilités

Conformément à ses engagements, la Région attribue au Département du Jura deux subventions, initialement proposées à la sortie du printemps, pour soutenir l’aéroport de Dole-Jura : l’une en direction du déficit d’exploitation, hors aides aux lignes aériennes, d’un montant de 484 170 euros ; l’autre pour participer aux investissements du Département, d’un montant de 245 042 euros.

En raison de l’impact de la crise sanitaire en 2020 sur l’activité du délégataire, dont le bilan ne sera rendu qu’en 2021, la subvention de fonctionnement sera versée en deux fois : un premier acompte correspondant à la moitié de la subvention ; puis le solde, qui pourra éventuellement être révisé en fonction du montant avéré du déficit d’exploitation.

o Numérique

Candidate dès le printemps dernier, la Région Bourgogne-Franche-Comté a été désignée par l’État lauréate de l’Appel à projets national « Pass Numériques 2020 ». Accélérateur de l’inclusion numérique, ce Pass permettra à des jeunes de 16 à 25 ans, en recherche d’emploi et ne poursuivant pas d’études, de bénéficier, avec une prise en charge totale ou partielle, de services d’accompagnement numérique dans des tiers-lieux.

En 2021, la Région investira plus de 500 000 euros pour déployer 50 000 Pass Numériques, en s’appuyant notamment sur le réseau des missions locales.

o Villagesdufutur

La Région a mis en place une expérimentation pour aider les petites communes rurales à imaginer et construire leur « village du futur ». Il s’agit de faire émerger et de mettre en œuvre des projets innovants, en partant des aspirations locales, dans une logique participative avec les habitants et les acteurs locaux.