Nouvelle nuit agitée à Chalon sur Saône

Les sapeurs pompiers chalonnais sont intervenus à deux reprises dans le courant de la nuit de dimanche à lundi. Une fois rue du Parc pour un feu d'une voiture stationnée sur le parking mais c'est surtout rue Paul Eluard que les faits les plus importants se sont déroulés. Alors que l'alerte a été donnée peu après minuit pour un feu de voiture ou de poubelles, c'est plus d'une dizaine de sapeurs pompiers qui s'est déplacée avec une intervention durant jusqu'à plus de deux heures de matin. Une intervention quelque peu tendue au regard des premières remontées de terrain.

Plus d'informations plus tard