A Ouroux sur Saône, agence communale postale annoncée pour début décembre

Le nouveau point de services La Poste Agence Communale d’Ouroux-sur- Saône ouvrira ses portes le 7 décembre 2020. Elle remplacera le bureau de poste, qui lui fermera ses portes à compter du 24 novembre à 12h.

37 500 euros, en provenance du fonds de péréquation territorial, seront consacrés à la rénovation de ce nouveau point de services postal, dans le cadre de travaux de rénovation et de sécurisation. Cette nouvelle agence permettra désormais aux habitants d’Ouroux-sur-Saône de continuer à accéder aux services les plus courants de La Poste.

Un partenariat

L’accueil et le conseil des clients de l’agence postale seront assurés par un agent de la commune et La Poste participera mensuellement au financement de la nouvelle agence en versant une indemnité mensuelle de 1 178 € soit plus de 14 000 € par an. Elle prend en charge la formation des agents, le matériel informatique, le mobilier et le matériel nécessaire au fonctionnement de l’agence et verse une prime d’installation d’un montant équivalent à 3 fois son indemnité mensuelle. Grâce au fond postal de péréquation territorial*, La Poste a également versé une indemnité exceptionnelle d’installation de ce nouveau point de services La Poste Agence Communale.

Une présence postale pérenne

La signature de cette convention d’une durée de 9 ans (renouvelable une fois par tacite reconduction) témoigne de la volonté de La Poste de répondre aux attentes de ses clients et de créer de nouveaux points de contact en concertation avec les élus locaux afin d’apporter une réponse adaptée et durable aux habitudes de vie des habitants.

Cette évolution n’a bien entendu aucun impact sur la distribution du courrier. Le facteur continuera à distribuer le courrier dans toutes les boîtes aux lettres 6 jours sur 7.

Informations pratiques

La Poste Agence Communale d’Ouroux-sur-Saône

Place de l’église, 71 370 Ouroux-sur-Saône

Ouverte tous les matins du lundi au samedi de 9h à 12h et les vendredi après-midi de 13h30 à 17h

Pendant la période de transition, les bureaux de poste de Saint Marcel et Saint- Sernin-du Plain prennent le relais, les instances colis courrier sont à retirer au bureau de poste de Saint-Germain du Plain jusqu’à l’ouverture de l’agence postale.

Le bureau de Saint-Germain du Plain est ouvert les matins du mardi au samedi de 9h à 12h et les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à 16h30.

Le bureau de Saint-Marcel est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h (samedi matin compris).