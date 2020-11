Des élus de Montcenis en visite à la Maison de Santé

La commune en périphérie du Creusot réfléchit sur un projet de construction d’une Maison de Santé à l’image de celle en place sur Châtenoy-le-Royal..

Lors de l'une de ses visites sénatoriales à Montcenis, Marie Mercier a été interpellée par les élus de Montcenis en vue de la construction d’une Maison de Santé, une construction réalisée sur la commune de Châtenoy-le-royal et dont Madame le sénateur en a été l’initiatrice sur la commune Châtenoyenne alors qu’elle en était Maire mais aussi en tant que médecin.

En recevant des élus de Montcenis, la Première adjointe, l’Adjointe chargée des Affaires sociales et deux Conseillères municipales, dans les locaux de la Maison de santé de l’avenue Maurice Ravel, le maire de Châtenoy-le-Royal, Vincent Bergeret, accompagné de Marie Mercier et de Marie-Laure Brochot, Directrice générale des Services, ont ainsi pu mettre en-avant cette réalisation adaptée à une commune de l’importance de Châtenoy-le-Royal (6200 habitants), mais pouvant aussi se réaliser dans une commune comme Montcenis ayant environ 2100 habitants. Ce fut aussi l’occasion d’avoir un avis éclairé de la part de deux médecins actuellement en place, les docteurs Valdenaire et Guyon tout en ayant l’assurance d’un soutien par la commune de Châtenoy-le-Royal dans la mise en place du projet.

JC Reynaud