La musique s’invite à la résidence séniors de Champforgeuil

Un vrai moment de partage musical pour ne pas oublier les personnes âgées en plein confinement.

Il est impossible, en cette période de confinement, d’aller écouter un concert, voir un film, une pièce de théâtre ou un spectacle en salle. Mais pour bon nombre de personnes âgées c’est même impensable lorsque les salles sont ouvertes. Ce jeudi matin, quelques musiciens ont bravé le temps pour donner un concert en extérieur dans la cour d’une résidence séniors.

C’est une très belle initiative prise par Éric Planté, enseignant en trompette au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon, soliste à la Garde Républicaine, de venir donner un concert à la résidence de personnes âgées de Champforgeuil, avec 6 élèves de 3ème cycle classe de trompette du CRR. Cette initiative pourrait presque prendre pour devise : ̏ Vous ne pouvez pas vous rendre au concert, alors le concert vient à vous˝.

Ce concert organisé conjointement par Cécile Gagon-Camoz, Chargée des relations avec les publics du CRR et le CCAS de la commune de Champforgeuil, a permis aux personnes âgées d’écouter depuis leur balcon, fenêtre ou dans la cour les œuvres interprétées par l’ensemble de trompettes. D’un répertoire plus classique avec des titres biens connus comme l’Ave Verum de Mozart, l’hymne à la joie, les trompettes d’Aïda pour n’en citer que quelques-uns, à mon beau sapin, il est né le divin enfant et autres chants de Noël traditionnels, les musiciens ont enchanté les oreilles des petits et grands venus assister à ce concert en plein air.

de gauche à droite Marielle Pageaut, Cécile Gacon-Camoz, Annie Sassignol et Annick Gaudillère.

Pour l’occasion on pouvait noter la présence d’Annie Sassignol, Maire de la commune accompagnée d’Annick Gaudillère Adjointe, Marielle Pageaut Directrice du CCAS et Leslie Badaut Agent social. Ce concert faisait partie des nombreuses animations qui sont programmées tous les jeudis par le CCAS pour les séniors. Éric Planté a voulu, en ajoutant deux morceaux américains de Noël que sont Jingle Bell et Down by the riverside, rendre hommage à Joe Biden nouveau président des Etats Unis et l’espoir qu’il incarne le retour des bonnes relations franco américaines.

Les 6 trompettistes se préparent à faire de la musique leur métier et la qualité de leur interprétation leur promet de beaux jours dans les différents domaines de la musique. Leur cursus et les passerelles mises en place par le CRR depuis 2018 vont leur permettre d’accéder aux grandes écoles notamment l’ESM Bourgogne Franche Comté, le CNSMD de Lyon, l’IESM d’Aix en Provence. Ils ont un vrai statut d’étudiant et bénéficient de logements étudiants, de bourses de l’enseignement supérieur et du restaurant universitaire. Ainsi ils pourront, avec leur instrument, continuer d'enthousiasmer lors de leurs prochains concerts.

C.Cléaux