Nouveau commerce à Chalon : «L’Echoppe du lutin», une annexe de l’En-Jeu située juste en face

Ouvert depuis samedi matin, le magasin de jeu ‘L’Echoppe du Lutin’ situé 19 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône est une succursale du magasin L’En-Jeu situé juste en face (20 rue aux Fèvres) propose à sa clientèle de nombreux jeux de société.

Vous trouverez également un grand nombre de jeux pour animer vos soirées, vos weekends : Jeux de rôles, de plateau, de loisirs, cartes à collectionner, jeux de stratégie, de magies, cartes à jouer, jeux avec figurines ou jeux classiques adultes/enfants toutes les idées pour partager des moments inoubliables.

Laurent Garcia, propriétaire du magasin est un grand enfant qui connait tout des jeux de société assisté de son employé, Damien, ils sauront vous donner les conseils appropriés afin de répondre à votre curiosité, vos envies ou pour trouver le jeu idéal à offrir à votre famille, vos enfants ou vos amis.

Rappelons que depuis 8 ans, le magasin « L’En-Jeu » reste à Chalon, la référence de la boutique proposant des jeux de société en tout genre mais aussi un lieu où vous trouverez tous les nécessaires indispensables pour vos loisirs : Peintures acryliques pour figurines, kits de jonglage, articles de magie… et bien d’autres accessoires !

Grâce à cette nouvelle annexe, la clientèle pourra prendre le temps nécessaire pour choisir son jeu en toute sécurité, les règles sanitaires en vigueur étant tout à fait respectées (distanciation).

Vous pouvez également commander vos jeux sur le site du magasin https://www.lenjeu.fr , sur le site facebook ou par téléphone 03 85 53 94 25. « L’Enjeu » et « L’Echoppe du Lutin » à Chalon-sur-Saône sont ouverts le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 19 h.

