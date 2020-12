Le Sénateur de Saône et Loire, Fabien Genet, interpelle le gouvernement sur la situation budgétaire de l'enseignement agricole.

Élu sénateur de Saône-et-Loire le 27 septembre dernier, Fabien GENET, conseiller municipal de Digoin et conseiller communautaire du Grand Charolais est intervenu pour la première fois à la tribune du Sénat ce samedi 28 novembre pour défendre les crédits de l’Enseignement Agricole.

Lors de son intervention devant la Chambre Haute, il a souhaité interpeller le Ministre de l’Éducation Nationale sur la situation budgétaire de l’Enseignement Agricole, enjeu crucial pour l’avenir de l’agriculture et de nos territoires ruraux. A cette occasion, il a pris l’exemple des établissements de Fontaines, Tournus, Davayé et Étang-sur-Arroux dont il avait tenu à évoquer la situation avec leurs directeurs la semaine dernière. Le Sénateur s’était également rendu sur le terrain à la rencontre des apprenants de la Maison Familiale et Rurale de Anzy-le-Duc.