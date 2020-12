137 donneurs mobilisés pour le challenge don de sang de Chalon-sur-Saône. L’EFS vous remercie

1 don de + avant la fin de l’année.

Il n’est jamais trop tard pour sauver des vies, l’EFS invite tous les citoyens à se mobiliser en cette fin d’année pour réaliser un don ou un don de plus. En moyenne, un donneur de sang donne 1,5 fois par an. Or une femme peut donner 4 fois par an et un homme 6 fois

Maison du don de Chalon ☞ 93 rue des Lieutenants Chauveau Parking réservé aux donneurs / Bus ligne 2 : arrêt Centre hospitalier Lundi, vendredi et Samedi : 8h30 – 13h l Jeudi : 13h – 18h

Prenez RDV dès à présent sur notre site : Mon-RDV-Dondesang.efs.sante.fr