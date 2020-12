Lancement de l’édition 2020 de NoelPME.fr par Mounir Mahjoubi et la CPME

Mounir Mahjoubi, député de Paris et ex-secrétaire d’État au Numérique & François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), inaugurent ensemble l’édition 2020 du Noël des PME, pour des achats qui ont du sens à l’heure où les TPE-PME françaises ont besoin d’être soutenues.

La plateforme noelpme.fr promeut près de 500 e-boutiques de PME françaises au moment où ces entreprises comptent sur les fêtes de fin d’année pour améliorer leur trésorerie et passer le cap de la crise. De nombreuses idées de cadeaux y sont proposées aux Français : beauté, bijoux, loisirs, maison, gastronomie, jeux, livres, tech ou encore vêtements.



Cette initiative, portée par Mounir Mahjoubi et la CPME pour la 3ème année consécutive, est soutenue par plus d’une trentaine de députés. Ensemble, avec cette plateforme, ils encouragent les Français à acheter leurs cadeaux auprès de commerçants ancrés dans leur territoire, à la tête d’entreprises à taille humaine, qui paient leurs impôts et créent de l’emploi en France.

François Asselin : « Les fêtes de fin d’année sont un temps fort à ne pas rater pour nos TPE-PME. Après 8 mois de moindre activité et le choc du reconfinement, ces entreprises comptent sur les ventes de décembre pour sortir la tête de l’eau. Acheter directement auprès d’elles, c’est défendre l’économie française en offrant un cadeau local et responsable ! Le Noël des PME leur apporte plus de visibilité. »

Mounir Mahjoubi : « Cette année, plus que jamais, soutenons nos PME en achetant nos cadeaux de Noël auprès d’elles. Ces cadeaux-ci auront de l’impact dans nos territoires ! L’annuaire du Noël des PME facilite ces achats de cœur et de raison en proposant plus de 500 PME proches de nous. Ce sont des alternatives sérieuses et humaines aux plateformes géantes de e-commerce, propriétés de multinationales. »



Les Français prennent conscience du nécessaire soutien à leurs artisans et commerçants de proximité. Face au défi de la crise sanitaire, la volonté de les soutenir est plus forte que jamais. C'est à raison car la période des fêtes sera déterminante pour les milliers de TPE-PME.