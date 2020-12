Lancement de l'opération «Vos achats remboursés» dans les commerces de Chalon sur Saône

La municipalité de Chalon-sur-Saône continue de soutenir le commerce fortement impacté par la crise sanitaire à travers différentes actions. En partenariat avec trois associations de commerçants Chalonnais, le maire donnait le top départ de de l'opération «Vos achats remboursés». Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le contexte lié à l'épidémie, la municipalité de Chalon-sur-Saône a souhaité soutenir le commerce au travers de différentes actions (gratuité de la redevance d'occupation du domaine public, opération commerciale «Grattez et gagnez», exonération de la taxe locale sur la publicité exéterieure (TLPE), prime exceptionnelle pour les agents mobilisés, bons d'achats de 75 euros à l'ensemble du personnel de la Ville ou dernièrement la mise en place de la plateforme «Clique & Rapplique»).



Depuis hier, mardi 1er décembre, c'était le lancement de l'opération «Vos achats remboursés».



Ainsi, chaque semaine; 5000 euros d'achats sont remboursés (pour un maximum de 1000 euros par personne), sous forme de bons d'achat de 5 euros et 10 euros valables dans les commerces participants à l'opération organisée en partenariat avec les associations de commerçants du Centre-Ville, à savoir les 3 C, l'association des commerçants Rue du Blé—Rue des Poulets et l'association Cœur de Ville de la Rue aux Fèvres.



À l'occasion du lancement de «Vos achats remboursés», le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, s'est rendu à 15 heures 45 dans la boutique Caroll, au 51 Grande Rue, pour un point presse sur cette opération, en présence de John Guigue, adjoint au maire en charge de la relance du commerce et de l'animation, Véronique Avon, conseillère municipale de la majorité déléguée Animation commerciale, Laëtitia Leclerq de l'association Cœur de Ville de la Rue aux Fèvres, Nelly Pereira des 3 C et Lorenzo Recchia, le gérant de la boutique.



«Les commerçants ne demandent pas de privilèges, ils demandent simplement la possibilité d'exercer leur profession(...) il n'y a pas de clusters identifiés dans les petits commerces, dans les commerces de proximité. À partir de là, les feux sont au vert. Je pense que le week-end a été intéressant et que surtout la période des fêtes va permettre au maximum de clients de retrouver le chemin du Centre-Ville», déclarera le maire, à l'issue de ce point-presse.

7 urnes sont mises à la disposition des clients pour déposer leur bulletin de participation (accompagné des preuves d'achats) :

— Au Gré du Van (Rue des Poulets)

— Aux 3 greniers (Rue Saint-Vincent)

— Caroll (Grande Rue)

— Superdry (Rue du Châtelet)

— Optique Duplessis (Rue au Change)

— Avenue du Cuir (Rue aux Fèvres)

— Hôtel de Ville.

4 tirages au sort sont prévus :



— Achats réalisés du 1er au 4 décembre : tirage au sort, le samedi 5 décembre, à 13 heures.

— Achats réalisés du 5 au 11 décembre : tirage au sort, le samedi 12 décembre, à 13 heures.

— Achats réalisés du 12 au 18 décembre : tirage au sort, le samedi 19 décembre, à 13 heures.

— Achats réalisés du 19 au 24 décembre : tirage au sort, le samedi 24 décembre, à 13 heures.

D'autres mesures de soutien du commerce sont à venir.



Notons que les bons d'achats sont valables jusqu'au 31 mai 2021.



L'opération se terminera le 24 décembre inclus.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati