Découvrez les idées cadeaux et les offres de nos commerçants partenaires d’info-chalon.com (3)

Nos magasins partenaires sauront vous conseiller sur des achats malins afin de réussir vos fêtes de fin d’année !

Située 61 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, la jolie boutique « ROUGEGORGE Lingerie », révèle la sensualité de toutes les femmes, des plus romantiques aux plus audacieuses. Une broderie, un décolleté en dentelle raffinée, une matière délicate à caresser, un imprimé exclusif… Voilà la signature RougeGorge, la marque qui cultive le sens du détail. Un travail minutieux pour procurer aux femmes toute l’audace pour oser et se révéler. Venez découvrir une large gamme de produits de qualité et pensée pour votre féminité. Vous y retrouverez de la lingerie de jour, de nuit, du balnéaire, es bas et collants ainsi que divers accessoires. Que vous soyez chic, sportwear ou sexy, que vous soyez svelte ou pulpeuse, « RougeGorge Lingerie » est la boutique faite pour vous. Du pyjama cocooning, aux guêpières des plus audacieuses, en passant par notre gamme phare « Dentelle »conçue du 85 A au 110 G, chez RougeGorge, le confort et la sensualité se déclinent dans toutes les formes et sous toutes les tailles à des prix aussi irrésistibles que les parures. Idées cadeaux et offre de la semaine : «Offre 40€ le tee-shirt + pantalon ‘Pivoine’ et 60€ le tee-shirt + pantalon + la veste PIVOINE. Notre top ‘Pivoine’ affiche tous ces petits détails ultra féminins qui rendent plus belles : Matière satinée, Décolleté V devant rehaussé d’un empiècement en dentelle, Épaules animées de dentelle ajourée laissant entrevoir la peau, Décolleté V dans le dos (existe en gris perle, rose poudré ou rouge cerise) ; associé à notre pantalon fluide et léger, qui affiche un imprimé floral très stylé, pour être décontractée et féminine en même temps ! Et en mode cocooning, notre veste est parfaite pour compléter votre tenue de nuit et vous apporter un maximum de douceur ! Matière veloutée, douce et soyeuse. Retrouvez vos produits Rougegorge lingerie sur le site www.rougegorge.com ou commandez directement à votre boutique de Chalon sur Saone en envoyant un mail à [email protected] ou par un message privé sur notre page facebook locale : Rougegorge lingerie (Chalon sur Saône)

67 Grande Rue 71100 Chalon Sur Saône, la Maroquinerie BAG, (tél 03 85 48 08 71), un univers cuir de haut de gamme qui vous propose une large gamme d'articles, pour femmes et hommes, conçus dans les plus beaux cuirs disponibles sur le marché. Dans ce commerce, vous découvrirez un espace entièrement dédié au haut de gamme et matières nobles. Bienvenue dans l'univers des marques de luxe comme, Longchamp, Lancel ainsi que des marques plus populaires comme, Mac Douglas, Lancaster, Billy Belt, Les Ateliers FOURĒS, Titan. Idées de cadeaux : La belle Maroquinerie BAG située 67 grande rue à Chalon sur Saône, vous propose une large gamme d’articles, pour femmes et hommes, conçus dans les plus beaux cuirs. Cet espace entièrement dédié au haut de gamme et matières nobles, vous accompagne dans l’univers des marques de luxe comme Longchamp, Lancel ainsi que des marques plus populaires comme Mac Douglas, Lancaster, Billybelt, Ateliers Foures, Titan. Stéphane vous présente cette semaine la meilleure vente de Lancel : la collection NINON. Alors lequel parmi le sac porté travers ou le sac seau aura votre préférence? Venez vite les découvrir à la Maroquinerie BAG, 67 grande rue 71100 Chalon sur Saône, ouvert le lundi de 14H30 à 18H30, du mardi au samedi 10H-12H et 14H-19H. La boutique propose toujours son Call and Collect, n’hésitez pas à réserver vos articles par téléphone au 03.85.48.08.71 et à les retirer sans attendre. « Nous remercions les clients pour leur fidélité à l’occasion de la réouverture ».

‘Superdry’, situé 6 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, propose à sa clientèle du prêt-à- porter féminin et masculin très tendance qui associe les styles vintage américains, japonais et britanniques ainsi que de la maroquinerie et de nombreux accessoires. Des vêtements qui habillent les femmes et les hommes de la tête aux pieds. Cette boutique mixte sportswear et de prêt-à-porter propose une sélection de vêtements pour femmes et hommes très habillés (vestes, blousons, manteaux …) mais aussi chemises, salopettes, polos, sweats, jupes, chaussures, ainsi que de nombreux accessoires (écharpes, tenues de ski, montres, maillots de bain, ceintures, sacs à mains, sacs à dos, portefeuilles, parapluies, gourdes, bonnets, gants, boxers H/F, casquettes, montres, trousses de toilettes …) toutes les tailles vous sont proposées à des prix tout à fait abordables. Idées cadeaux : Description pour la veste Femme : Vous allez trouver le style et la chaleur dans cette veste, composée d’un garnissage 100 % bouteilles recyclées, initiative permettant d'éviter la mise en décharge de ces bouteilles ou la pollution de nos océans. Fourrure amovible. Description pour le sweat Homme : « Détends-toi dans notre sweat à capuche classique à logo Wilderness avec doublure en polaire pour plus de chaleur et de confort. Coupe slim ajustée pour un look encore plus élégant, capuche à cordon, poche kangourou et poignets et ourlet côtelés ». Pour la commander tél 09.87.30.98.90 - mail [email protected] et commande en ligne sur le site www.superdrychalon.fr . Profitez également jusqu’au 6 décembre d’une remise de 30% sur toute la boutique avec le code BF30 (Le magasin sera ouvert 7j/7 jusqu’à Noël).

1 Bis Avenue Jean Jaurès à Chalon-sur- Saône, l’institut de bien-être et de beauté ‘Un temps pour soi’ vous propose un service haut de gamme de soins pour la beauté du corps des femmes mais aussi pour leur bien-être. Découvrez les produits utilisés par l’institut Mary Cohr et Sothys basés sur les concentrés de plantes et huiles essentielles et une prise en charge unique qui vous assure lors de chaque soin un moment de détente ou de relaxation afin de profiter d’un temps rien que pour vous ! Découvrez toutes les offres sur https://www.instagram.com/untempspoursoichalon/ Idées de cadeaux :L’institut Un Temps pour Soi s’illumine, la magie de Noël opère… Vous rêvez d’un massage relaxant, d’un soin visage ultra cocooning, d’une jolie pose de vernis longue durée, d’un cours de maquillage personnalisé…Rendez vous à l’institut Un Temps pour Soi où Céline et Virginie vous accueillent avec le respect des règles sanitaires et de l’hygiène mais sans renoncer à votre confort. Si cette année, vous souhaitez de la détente au pied de votre sapin, partagez cette adresse avec les personnes concernées sur le site pour les bons cadeaux en ligne. https://untempspoursoi-chalonsursaone.befull.fr/booking

Eden Park, située 10 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, la marque au petit nœud papillon rose a l’art d’habiller avec goût et prestance l’homme et la femme d’aujourd’hui ! Depuis 33 ans, la marque Eden Park reste la référence du prêt à porter qui allie la qualité, le détail, tout en permettant à la femme et à l’homme d’être élégant, stylé, décalé, chic ou décontracté. Avec Eden Park rendez-vous avec l’élégance ! Dans ce beau magasin on vous propose toute une gamme de vêtements de création française identitaire et signée. La célèbre marque au logo symbolique privilégie ses créations et porte une importance toute particulière à la qualité des matières et au travail des détails. Présent dans le monde dans 34 pays et s’appuyant sur les valeurs et les codes du rugby, elle offre à sa clientèle des articles tendances et dans l’air du temps qui lui permette d’être la marque incontestée dans l’univers prémium. Idée de cadeaux : toute sa gamme de vêtements et accessoires !

« Cocoon » située 22 bis rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, est une jolie boutique de parfum et de cosmétiques où règne la zen attitude. Vous découvrirez des cadeaux tous plus originaux les uns que les autres, dont 80 % sont fabriqués en France et vous sont proposés à des petits prix malins. Cocoon est le magasin qui sait prendre soin de vous et de votre intérieur, un commerce aux mille senteurs, cosy, afin d’aborder un moment rien que pour vous. Décorations d’intérieur, idées de cadeaux, parfums, soins pour la beauté des femmes… tout est parfaitement disposé dans cette boutique très tendance à l’ambiance feutrée. Ce commerce aux multiples facettes vous propose de la bougie parfumée aux objets les plus tendances, privilégie des marques réputées telles que : L’Occitane, Esteban, Yankee Candle, Pomme Pidou, Melvita (bio), Bomb Cosmetics… Idées cadeaux : Les Bougies ‘Baobab collection’. « Baobab collection raconte à travers ses créations de bougies, de nouvelles histoires ! Invitation à un voyage sensoriel où l’esthétique de l’objet et parfums divins se mélangent. Chaque matériau qui compose ces bougies est méticuleusement choisi en faisant appel aux meilleurs artisans européens ! ».

Située 30 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 48 62 36), ‘Selmana’, la boutique mode au féminin par excellence habille la femme d’aujourd’hui. Actuellement le magasin vous propose du click & collect et du call & collect. Découvrez une sélection de vêtements pour femmes, aux matières confortables et tendances, ainsi que de nombreux accessoires: sacs, pochettes, écharpes, chèches, maroquinerie, parfums … Dans cette boutique où tout est soigné, les nouveautés sont constantes. La nouvelle collection automne/hiver vous propose une gamme de vêtements aux matières stylées qui conviennent parfaitement à la femme moderne, active, chic et élégante. Dans ce commerce où l’on porte une grande attention au détail, les femmes sont mises en valeur. Offre de la semaine :Manteau 69.99€, Chemise 29,99€, Bottine 45,99€, Robe 29,99€, Manteau 119,99€, Sac 35.99€, Fausse fourrure Vegan 159,99€ et Pantalon similicuir 39,99€. Vous pouvez également consulter le site du magasin https://selmana.fr ou commander par la page Facebook de la boutique ‘Selmana’ ou call & collect 03 85 48 62 36.

Au 32, rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le magasin « L’Atelier Bijou Créatif », vous propose des ventes de créations artisanales, réparations de bijoux anciens et contemporains, renfilages de colliers et bracelets en pierres et perles… Donnez également une autre vie à vos bijoux en les transformant, n’hésitez donc pas à réutiliser votre vieil or qui dort dans vos tiroirs pour en faire un bijou personnalisé. Pour les créations sur-mesure, demandez vite un devis, il est gratuit et accessible en 1 mois ! L’Atelier Bijou Créatif vend également des perles de Tahiti et de Chine, des pierres naturelles et précieuses. Cette bijouterie/ joaillerie est un lieu alliant le bois, la terre et l’eau ! Audrey Ravel, créatrice de concept de bijoux et Laëtitia Leclercq, créatrice de tendance sont à votre écoute pour vous conseiller. Idées cadeaux : ‘Les émaux bressans’ A Chalon sur Saône, le 29 octobre 1393, Amédée VIII de Savoie à l’âge de 10 ans épouse la fille de Philippe le Hardi, Marie de Bourgogne âgée alors de 7 ans. En 1397, Maître Guillaume, émailleur à Bourg en Bresse décore l’épée d’Amédée VIII de Savoie. A Bourg en Bresse, Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, gouvernante des Pays-Bas bourguignons, marraine et tante de Charles Quint découvre Bourg en Bresse et ses émaux en 1502. En 1930, un bijou en émaux bressans est réalisé lors des fêtes du IVéme centenaire de la mort de Marguerite d’Autriche. Les émaux bressans fort de son passé prestigieux représente le prestige de la fabrication régionale. La fabrication a su s’adapter aux souhaits de nos contemporains. Flânez sur les réseaux sociaux et découvrez nos dernières créations locales : Facebook : Atelier BIJOU créatif – Messenger ou Nouveau Instagram : @atelierbijoucreatif http://www.bijou-creatif.fr. Contact et rendez-vous au téléphone du mardi au samedi de 15h-18h, tél : 03 85 48 15 32, sur Facebook : Atelier BIJOUcréatifMessengeroùInstagram :https://www.bing.com/search?q=%40atelierbijoucreatif&form=PRASU1&src=IE11TR&pc=EUPP_ASTE et réouverture normale à partir de samedi 28/11 du mardi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. (Ouverture fin d'année : les dimanches 6 et 13 décembre et du 15 décembre au 31 décembre 2020).

Située 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône, ‘Un été à la Campagne’ (Tél 03 85 42 95 37) , votre artisan fleuriste vous propose un tout autre univers floral qui est un émerveillement pour les sens. Chez cette fleuriste vous trouverez de l’originalité dans les compositions, bouquets, couronnes de Noël… (Livraisons pour toutes les occasions naissances, mariages, fêtes, anniversaires…) La vitrine du magasin est une invitation à l’art floral. Projetez-vous ainsi, dans vos rêves de décoration de votre maison où de votre appartement et venez découvrir ces ‘Maîtres’ artisans fleuristes qui ne manquent pas de talent !

57 rue aux Fèvres, le magasin de prêt à porter « Framboise ». Du 42 au 54, venez découvrir les nouvelles tendances Automne / Hiver. Cette boutique tendance spécialisée dans les grandes tailles, vous propose des vêtements mode, stylés, très tendances qui conviennent parfaitement à la femme moderne, active et épanouie. Cette boutique de prêt à porter féminin vous permettra de découvrir les marques telles que : G! Ozé, Masai, Persona By Marina Rinaldi, Alembika, Vetono, et bien d’autres dans des styles différents mais toujours adaptés à votre morphologie et créées pour mettre en valeur vos formes, le tout à prix raisonnable. Vous trouverez dans ce magasin des vêtements qui allient originalité et style. De nombreux accessoires : sacs, bijoux, écharpes, collants grandes tailles aux couleurs mode…. sont à découvrir également pour compléter votre tenue. Offre et Idées de cadeaux : Manteaux grand froid à partir de 325 euros avec une remise actuellement de 20% et (25% à l’occasion du black Friday ce weekend) sur toute la collection automne/hiver en magasin. Vous pouvez commander également par tél : 03 85 93 30 96 ou sur le site en ligne de la boutique https://www.shop-framboise.com.

Située 4 grande Rue à Chalon-sur-Saône, la jolie boutique « Nin » (tél 09 83 08 12 20), est un concept store décoration-bijoux-cadeaux qui saura vous séduire. Vous pouvez également aller sur le site du magasin : https://nin-concept.fr ; (des nouveautés très régulièrement sur le site qui comporte déjà près de 400 références. Des collections insolites restent la force de cette boutique! Se faire plaisir ou offrir un cadeau original, trouver des articles uniques, c’est ce que vous propose la jolie boutique « Nin », située 4 grande Rue à Chalon-sur-Saône. Dans cette boutique d’ameublement, vous découvrirez tout ce qu’il vous faut pour un intérieur chic et cosy : décorations, luminaires, accessoires, tableaux… vous trouverez également des bijoux de tout style : tendance, décalé, chic… Idées de cadeaux : Les lampes à huile, se sont des bougies d’ambiance qui sont sans odeur ni fumée ; lampe en verre soufflé et mèche en fibre de verre pour une utilisation à vie. Le cadeau idéal à offrir ou à s’offrir car le design est très épuré et convient à tous les intérieurs.’ Une lumière douce et tellement jolie pour décorer la maison mais aussi sur la table pour un repas romantique, sur une table basse pour une ambiance poétique ou sur la cheminée, ces bougies ont vraiment tout pour plaire !’. Elles existent en plusieurs taille et forme. Venez vite les découvrir chez NIN. Au mois de décembre, la boutique sera ouverte du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures et les dimanches de 9h30 à 18 heures. (Momentanément, la boutique en ligne est fermée, on peut la visiter mais on ne peut plus passer de commande).

Au 11 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône, le magasin « Place des Sneakers », propose différentes marques de baskets dont les plus diversifiées pour le meilleur choix possible. Ce magasin est spécialisé dans les différentes marques de baskets : Adidas, NB, Vans, Asics, Doc Martens, Faguo, Schmoove, HUF, Nudie Jeans, Rains, Selected et bien d’autres ... autant de marques qui vous attendent dans cet espace dédié à la basket tendance et aux vêtements sport chic, pour petits et grands... La boutique ouvre ses portes tout aussi bien à l’homme élégant qu’à l’homme sportif, qu’aux jeunes hommes et jeunes femmes en leur proposant des articles mode. Qu’elles soient chics ou décontractées, vous trouverez baskets à votre pied. « Pour être bien chaussé, c’est chez Sneakers, qu’il faut passer ! » Idées cadeaux : Marque suédoise ‘RAINS’, idéale contre la pluie et le froid !!! Sacs à dos, 70€ à 95€, Veste 80€ à 100€, Doudoune sans manche 65€, Doudoune avec manches 75€ Pour commander tél : 03 85 47 83 95 ou sur le site en ligne de la boutique https://place-des-sneakers.fr .

Situé 18 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, la boutique de jouets et de jeux « Le Petit Monde de Tentations » vous permet de trouver le jouet ou le jeu original qui peut faire la différence sous le sapin, petits et grands sont séduits ! Peut-être que vous êtes en retard dans vos achats de fin d’année ? Que vous n’avez pas trouvé de jouet qui plaira à coup sûr ? Que vous cherchez un jouet ou un jeu original qui saura surprendre et surtout vous ne voulez pas vous tromper dans votre choix ? Que l’on veut trouver un jouet que l’on ne trouve pas ailleurs ? Alors pour satisfaire vos enfants à coup sûr pour Noël, en dehors de la période de confinement, tous dans cette jolie boutique où vous serez reçu par Elodie, responsable du magasin qui saura vous conseiller sur le meilleur choix possible et les dernières tendances du moment adapté à l’âge de l’enfant. Dans cet univers pour enfants, vous retrouverez entre autre, les marques Moulin Roty, Lilliputiens, Janod, Vilac, Götz, Djeco… Alors que vous soyez petits ou grands et quelque soit vos moyens financiers, vous trouverez votre bonheur dans cette boutique !!! Idées cadeaux : Cuisinières enfants à partir de 89 euros de 1 à 8 ans selon le modèle de la marque ‘Janod’. Pour commander tél 03 85 93 38 21ou sur le site en ligne de la boutique https://www.lepetitmondedetentations.fr/fr .

Optic 2000, 31-33 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 90 09 40), parce que votre vue mérite la perfection. Le magasin Optic 2000 vous offre un vaste espace lumineux et agréable pour choisir la monture qui habillera parfaitement votre regard! En cette période de confinement, l’opticien reste ouvert et vous accueille sur rendez-vous du mardi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Christophe Le Tellier et son équipe d'opticiens vous guideront dans le choix de votre futur équipement : visagisme, conseils personnalisés et prises de mesures optimisées par colonne Activisu. Les verres Essilor et Nikon bénéficiant des dernières technologies sauront parfaitement répondre à vos attentes visuelles. Concernant le remboursement de votre équipement, le tiers payant est pratiqué avec de nombreuses mutuelles, vous évitant ainsi l'avance des frais. Vous n'aurez aucune démarche à faire, l'équipe s'en occupe pour vous ! Sur place, un vaste choix s'offre à vous, la boutique se démarque en vous proposant des montures originales, à la fois colorées et au design novateur. Vous pourrez ainsi découvrir les collections des créateurs Théo, JF Rey, Traction Production, Lindberg ou encore Alain Mikli. La mode est également au rendez-vous avec les griffes Mauboussin, Gucci, Burberry et bien d'autres encore ! Un espace dédié aux montures solaires saura satisfaire votre look en alliant une protection optimale. Vous trouverez votre bonheur parmi les collections Ray-Ban, Burberry, Armani, Mauboussin, Maui Jim… Christophe Le Tellier diplômé d'une maîtrise d'optométrie et de contactologie assure l'adaptation de vos lentilles de contact, et reçoit les mal-voyants pour la prise en charge de leurs équipements de basse vision. Et profitez toujours chez Optic 2000 de votre 2ème paire de lunettes à partir d'un euro de plus (voir conditions en magasin). Offre de la quinzaine : Pour les sportifs, nous vous proposons jusqu'au 31 décembre une remise de 50% sur les solaires Adidas (offre valable sur les montures du stock).

56 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, la boutique « Les Trésors de Maguy » (Tél 03 85 9358 92), vous attend pour retrouver sérénité et bien-être! Venez découvrir ce magasin, son univers, sa diversité… Entrez dans cette jolie boutique où règne la zen attitude, le magasin idéal pour vous faire un cadeau original ou pour prendre soin de soi de manière différente. Dans cette boutique, les produits phares restent : les minéraux, les encens et les bijoux. Mais vous y trouverez aussi : cartes divinatoires, pendules, bougies, huiles essentielles, livres et produits de bien-être, lampes de Sel, élixirs de minéraux, géodes, améthystes, bal chantants … poussez la porte de ce commerce afin d’améliorer votre quotidien. Idées cadeaux : Statues et statuettes pour trouver paix, harmonie et protection à partir de 23,50 euros.

Situé 8 rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône, le magasin ‘Créa-Avenir’ (09 50 31 82 94), est la référence du concept store typiquement famille. Décorations, coin aucun déchet, jeux, accessoires, cadeaux … petits et grands seront comblés ! Le magasin est un concept store pour les familles qui propose un environnement responsable dans l’univers des bébés, des enfants et des adultes. Divers décorations feront rêver petits et grands par une grande diversité d’articles made in France, dont certains viennent d’artisans créateurs qui sont originaires de Chalon-sur-Saône ! Dans ce commerce d’équipement pour la maison, dédié à toute la famille et qui respecte l’écologie avec son coin zéro déchet, vous y trouverez : décoration, jouets, jeux, accessoires, univers bébé, cadeaux … ainsi que des articles sur les arts de la table. Dans cette boutique agencée avec goût où la plupart des produits sont fabriqués en France, Aurélie et Virginie seront à votre écoute pour vous conseiller sur vos choix selon vos moyens. Idées cadeaux : ‘ Produits en bois et papier journal de l’ESAT de Crissey’ , venez découvrir chez Créa Avenir, les créations en bois et en papier journal de l’ESAT APAJH de Crissey. Des sapins de Noël en bois de 30 cm à 1 m à partir de 14 €, des couronnes en sarments de bois à 25 € ou 38 € selon la taille, des bougeoirs en bois ou en sarments de bois dès 6 €, des bijoux en papier journal à partir de 7 €, ainsi que des tableaux en bois dès 13 €. Ils proposent également des hôtels à insectes à 18 € ou des mangeoires à oiseaux à 12 €. Vous trouverez donc des idées pour vos décorations de Noël, votre décoration intérieure où votre jardin à petits prix tout en permettant à des personnes en situation de handicap de travailler. Sur la photo, les produits sont présentés sur des poufs et des tables de chevets (à partir de 25 €) en en carton fabriqués par la Régie de Quartier de L’ouest Chalonnais. Plusieurs tailles et coloris sur demande. Des produits 100 % locaux et responsables. Retrouvez l’ensemble de notre offre en click &collect ou en livraison sur https://www.crea-avenir.fr

Situé 20 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le magasin « L’en-jeu » (tél 03 85 93 54 25), Question jeux, il n’y a pas mieux ! La boutique où vous trouverez un grand nombre de jeux pour animer vos soirées, vos weekends, que ce soit des jeux de rôles, de plateau, de loisirs, cartes à collectionner, jeux de stratégie, de magie, cartes à jouer, jeux avec figurines ou jeux classiques adultes/enfants toutes les idées pour partager des moments inoubliables. Depuis 8 ans, le magasin « L’En-jeu » reste à Chalon, la référence de la boutique proposant des jeux de société en tout genre mais aussi un lieu où vous trouverez tous les nécessaires indispensables pour vos loisirs : Peintures acryliques pour figurines, kits de jonglage, articles de magie… et bien d’autres accessoires ! De 3 à 117 ans, toutes les nouveautés et les indémodables se trouvent à « L’En-jeu ». En dehors de la période de confinement, n’hésitez plus, poussez les portes de ce magasin et venez découvrir son univers. Idées cadeaux : Jeu de société ‘Dune’ ! Un jeu de stratégie, d’alliance et de conquête. Plongez dans l’univers du roman de Franck Herbert ! A partir de 14 ans au prix de 49,90 euros.

12 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône, Phone 71, téléphones, smartphones, tablettes… des professionnels à qui rien ne résiste et l’assurance d’être rapidement dépanné ! » Téléphones, Smartphones, iPhones, tablettes ! Tous les problèmes qui en découlent tels que : écrans cassés, problème de batterie, problèmes de charge, problème de cartes mères (défauts de charge, rétro éclairage, défaut tactile, court circuit...), désoxydation pour téléphones tombés dans l’eau, les changements de connecteurs de charge… et toutes les pannes possibles et inimaginables. Pour pallier les problèmes, n’hésitez pas à pousser la porte de la boutique « Phone 71 », 12 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône! Offre de la quinzaine : 1 protection d’un verre trempé antichoc offert, pour toute réparation d’écran accompagné du mot de passe info-chalon ainsi qu’une remise de 30% sur les batteries.

