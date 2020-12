DECES ANDRE FAIVRE - Les hommages de la Fédération Socialiste de Saône et Loire

Les militants socialistes de Saône-et-Loire apprennent avec beaucoup de tristesse la disparition de ce grand militant qu'a été André Faivre. Élu dans le bassin minier, puis en Bresse, il était un vétéran du Parti communiste, un acteur et une mémoire de cette formation qui fêtera dans quelques jours son siècle d’existence et de militantisme. Voilà tout juste une année, à quelques-uns nous avions pris soin du transfert de ses archives... Respecté de ses adversaires et de ses challengers, Élu travailleur et militant infatigable, André nous faisait chaque année l’honneur de sa présence à la Fête de Frangy, aux côtés des socialistes de Saône-et-Loire. Notre fédération transmet toutes ses condoléances à sa famille, reconnaissance à ses camarades et un grand respect à cette personnalité qui vient de nous quitter.