Opération nationale ̏ Boîtes de Noël ˝,  Saint Rémy a créé son point de collecte.

L’Espace Simone Veil de la commune de Saint Rémy est point de collecte jusqu’au 11 décembre pour l'action "Des boîtes de Noël pour les plus démunis".

Ce mouvement citoyen qui a pris naissance dans le nord de la France s’est propagé grâce aux associations qui viennent en aide aux personnes qui n’ont plus rien. Ces situations de grande détresse touchent plus les hommes (80%) que les femmes et les enfants. Les réseaux sociaux ont joué pleinement leur rôle en relayant cette opération dont le but est d’offrir des boîtes de Noël aux sans-abris et aux plus démunis.

La commune de Saint Rémy est partenaire du collectif chalonnais et de la croix rouge pour cette opération nationale ̏Boîte de Noël˝. Chaque bienfaiteur peut apporter sa contribution à cette opération.

Le concept est très simple, il suffit de :

1. Prendre une boite à chaussures

2. Mettre dans votre boîte cadeau

- un truc chaud (chaussettes, gants, bonnet...

- un truc bon (chocolats, gâteaux, thé...)

- un divertissement (jeu de cartes, livres, magazines...)

- un produit d'hygiène ou de beauté, crème pour les mains contre le froid…

- un mot doux pour les fêtes de Noël

- des masques (éventuellement)

- des produits pour l’animal de compagnie (chien ou chat…)

3. Faire un paquet cadeau décoré

4. Bien identifier la boîte : Femme ou Homme ou Mixte en précisant animal de compagnie si vous avez mis quelque chose pour lui.

5. Porter la boîte de Noël à l’Espace Simone Veil au 3ème étage de la mairie de Saint Rémy. Horaires d’ouverture : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le mardi entre 12h00 et 13h30 possibilité de déposer les boîtes à l’accueil au rez-de-chaussée de la mairie.

Les boîtes sont ensuite récupérées par le collectif chalonnais et la croix rouge pour être distribuées dès le 16 décembre lors des maraudes.

C.Cléaux