Jolie programmation pour les fêtes de fin d’année à l’Espace des Arts Scène Nationale de Chalon-sur-Saône.

Du 15 au 31 décembre 2020 sur le thème : « Réveillons le Théâtre - Vous reprendrez bien un peu de spectacles ! »

Nicolas Royer, le Directeur de l’Espace des Arts Scène Nationale de Chalon-sur-Saône a confié à info-chalon : « A partir du 15 décembre jusqu’au 31 décembre, c’est la réouverture de l’Espace des Arts Scène Nationale pour la programmation de noël intitulé « Réveillons le théâtre, vous prendrez bien un petit peu de spectacles ». De nombreux spectacles seront proposés comme celui de Keren Ann et le Quatuor Debussy, le 21décembre à 19h, du théâtre avec ‘La vie de Galilée- Bertolt Brecht / Claudia Stavisky ,le 28 et 29 décembre à 18 heures, un spectacle pour enfant qui s’appelle ‘J’ai trop d’amis’ (dés 9 ans) de David Lescot qui sera joué plusieurs fois et enfin le Souffle + instante (cirque) ! ».

Menu détaillé du 15 au 30 décembre 2020 :

- CIRQUE // Souffle + Instante le 16, 17 et 18 déc. à 20h et le 19 déc. à 17h

- CONCERT // Keren Ann et le Quatuor Debussy le 21 déc. à 19h

- THÉÂTRE (dès 9 ans) // J’ai trop d’amis– David Lescot, le 22 déc. à 18h, 23 déc. à 14h30 et 18h

- THÉÂTRE // La Vie de Galilée – Bertolt Brecht / Claudia Stavisky les 28 et 29 déc. à 18h

- CINÉMA (dès 3 ans) // La Baleine et l’escargote – Le Prince oublié – Calamity les 28, 29 et 30 déc.

- DANCEFLOOR NUMÉRIQUE // I-DANCE En accès libre les 21, 22, 23 et 28, 29, 30 déc. (sur les horaires d'ouverture de la billetterie)

- CONCERT RETRANSMIS // Orchestre Dijon Bourgogne – Humanisme d’Orient et d’Occident - Diffusion télévisuelle le lundi 21 déc. en deuxième partie de soirée sur France 3 Bourgogne Franche-Comté, captation réalisée à l'Espace des Arts.

Participez également à l’opération Noël solidaire : Une grande collecte aura lieu au profit du Secours Populaire, les 15, 16, 17 et 18 décembre (10h - 17h30) dans la Rotonde de l’Espace des Arts (livres, jouets neufs, produits festifs).

J.P.B