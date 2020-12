Crise sanitaire et industrie du futur : le regard de Sylvie Trapon

À l’approche des Conext days, le jeudi 10 décembre prochain, Sylvie Trapon, vice-présidente en charge du Numérique au Grand Chalon et présidente de Nicéphore Cité, évoque le rôle d’accélérateur de la crise sanitaire dans la transformation numérique des entreprises.

La 3e édition des CO-NEXT DAYS, organisée par Nicéphore Cité le jeudi 10 décembre (programme ici) proposera aux entreprises industrielles de la région Bourgogne Franche-Comté des éléments de réponse à la question suivante : Comment la crise nous oblige à repenser notre organisation et à nous digitaliser ? Une journée 100 % digitale justement, qui mettra chacun de plain-pied dans le numérique.

C’est sûr, entend-on souvent, il y aura un avant et un après-crise sanitaire. Dans le monde des entreprises, c’est même une question de survie, comme l’explique Sylvie Trapon : « Cette crise aura modifié nos habitudes. Un certain nombre d’entreprises avaient heureusement déjà amorcé leur transformation digitale et numérique. Dès le premier confinement, elles ont dû chercher des solutions pour survivre, que ce soit par le e-commerce, le télétravail ou l’utilisation accrue des réseaux sociaux, qui permet des partages exponentiels. À l’évidence, après la crise, il n’y aura pas de retour au point zéro. »

La transformation numérique est donc plus que nécessaire, elle est inévitable pour les petites et grandes entreprises. Et la crise Covid-19 aura agi comme le catalyseur d’une démarche déjà initiée, sur notre territoire, par le Grand Chalon et les acteurs de l’innovation numérique. « L’enjeu économique est énorme, précise Sylvie Trapon, en termes de rentabilité et de recherche de secteurs de marchés, les entreprises le savent. Mais ce n’est pas une démarche toujours facile pour elles, par manque de temps, de compétences, de formation et de moyens. C’est pourquoi les collectivités doivent les accompagner dans cette transition numérique et c’est justement un axe fort du mandat du Grand Chalon. Cette journée de rencontres virtuelles permettra aux entreprises industrielles de mieux appréhender leur transition numérique, avec l’appui de professionnels. »

L’Usinerie, « boite à outils de l’industrie du futur »

Ce bâtiment de 4 000 m2, unique en Bourgogne Franche-Comté, réunira les ressources de Nicéphore Cité, l’Institut Image d’Arts et Métiers et le CNAM. « Sa construction est en train de sortir de terre, annonce Sylvie Trapon, elle ouvrira, nous l’espérons, à l’automne 2021. Ce sera un centre de compétences et de formation ouvert aux entreprises de l’industrie, mais aussi aux étudiants. L’Usinerie sera le point de départ de toute question relative à la transformation digitale et numérique. »

« Finalement, le numérique est un outil dont notre société ne peut plus se passer et cela concerne, plus globalement, toute la population. Innover, chercher des solutions pour aider les entreprises est l’un des volets de l’inclusion numérique pour tous. »

Nathalie DUNAND

CO-NEXT DAYS : Jeudi 10 décembre 2020 à partir de 10 h

Programme sur le site de Nicéphore Cité : Cliquez ICI

Inscription gratuite mais obligatoire sur : www.nicephorecite.com : Inscription

Renseignements :

Tél. : 03 85 42 06 62

