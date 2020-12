Carton plein pour la vente de Noël, organisée par l'Association « Le Rêve de Marie dream »

Dimanche, de nombreuses personnes ont eu plaisir à se retrouver dans la bonne humeur, avec en toile de fonds, une vente au profit des enfants malades et l'exposition « Camille, Claire, Marie & les autres », créée dans le cadre de « Septembre en or, » le mois dédié aux cancers pédiatriques

L'association « Le Rêve de Marie dream » avait donné rendez-vous dimanche à la Halle ronde givrotine, à toutes les personnes désireuses d'apporter leur soutien à la cause qu'elle défend depuis sa création, à savoir l'amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants malades.

Dans ce cadre, elle a proposé à la vente, des décorations de Noël, bougies, bijoux et confitures maison réalisées par les bénévoles de l'association pendant le confinement.

Ne sachant par avance, du fait du contexte sanitaire actuel, si cette journée pourrait avoir lieu, elle a lancé en novembre une vente sur Internet, qui à permis d'écouler plus des trois quarts de sa production.

Et le quart restant est parti très vite, ce qui fait que l'association a fait un carton plein, au grand plaisir de Sylvie Garopin, sa Présidente, qui rappelle que les bénéfices de cette vente iront intégralement aux enfants malades.

Plus précisément, « Le Rêve de Marie dream » fera un don à l’Opération « Noël à l’hôpital », qui a été lancée par l'association AÏDA, dont l'objectif est d'offrir un peu de bonheur aux adolescents atteints de cancer, ainsi qu'un moment de relaxation aux soignants, dans plus de 50 hôpitaux en France.

Sylvie Garopin précise par ailleurs que les personnes, qui souhaitent participer encore plus à cette belle cause, peuvent offrir un cadeau aux enfants malades et/ou aux soignants.

Pour ce faire, c'est très simple ! Il suffit d'aller sur le site internet www.noelalhopital.fr, sur lequel figurent les listes de Noël des enfants, ainsi que quelques idées de cadeaux pour les soignants. Il restera ensuite à choisir le cadeau à offrir, en sachant que tous ces dons sont déductibles des impôts.

Avant de donner rendez-vous l'année prochaine, pour laquelle l'association a plein de projets, Sylvie Garopin tient à rappeler, avec la détermination qu'on lui connaît, « qu'on ne lâche rien et qu'on reste particulièrement mobilisés en cette fin d’année, synonyme d’isolement pour les jeunes à l’hôpital», avant de terminer par un grand remerciement à tous ceux qui soutiennent et soutiendront cette cause.

Pour tout renseignement complémentaire sur l'association: www.le-reve-de-marie-dream.fr