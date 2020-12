CADEAUX DE FIN D'ANNEE - Laissez-vous subjuguer par Pik-Verre et ses bijoux en verre artisanaux Made in Saône et Loire

Le coup de coeur d'info-chalon.com

A quelques jours des traditionnels cadeaux de fin d'année, c'est l'heure aussi d'ouvrir la porte sur nos artisans d'arts et la Saône et Loire regorge de ces talents bien trop méconnus. Notre coup de coeur du jour est adressé à Annabelle alias Pik-Verre pour ses créations super sympas ! Elle crée à façon, au grè des envies et voir surgir des bijoux en l'espace d'un claquement de doigt, des bijoux uniques et sous toutes leurs formes, revêt de quelque chose de magique !

Implantée à La Chapelle Saint Sauveur dans un ancien pigeonnier Bressan, Annabelle n'en a pas pour autant oublié d'être connectée. Disposant d'un site internet pour toutes vos commandes et d'une page Facebook, Pik-Verre saura vous séduire par son talent et une gamme de tarifs déjouant toute concurrence.

Colliers, bracelets, bagues, broches... mais aussi porte-clés, stylos, bouchons de bouteille, poignées de tiroir... vous pouvez même lui commander des créations encore plus personnalisées.

Laurent Guillaumé

www.pik-verre.fr

06 22 62 16 67

[email protected]

Page facebook

