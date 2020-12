Mettre une cathédrale sur une bague encore fallait-il pouvoir le faire !

Un cadeau offert à la ville de Chalon-sur-Saône et remis en main propre au maire, Gilles Platret !

Deux mois et plus de 100 heures de travail, c’est ce qu’il aura fallu pour faire cette œuvre d’orfèvrerie, une magnifique bague en argent massif 925/1000ème et dorée à l’or fin 24 carats, d’un poids de 51 grammes.

Haute de 5, 7 cm et estimée aux alentours de 7 500 euros, le bijoutier-joaillier Thierry de Saint-Orens ne s’est pas ménagé sur la tâche de travail qui l’attendait pour réaliser cette œuvre superbe qui rend une copie parfaite de la cathédrale Saint Vincent.

Mardi, jour des illuminations, dans le bureau du Maire de Chalon-sur-Saône, c’est ce cadeau qui a été offert à la ville de Chalon et qui sera désormais classé dans les œuvres du patrimoine chalonnais et exposé à l’Office du tourisme afin de récompenser ce créateur d’art bijoutier-joaillier chalonnais.

Mentionnons que la bijouterie-joaillerie de Saint Orens sort du concept des bijoux standards en série pour proposer, à sa clientèle, des bijoux « pièce-unique » fait main. Avec ces grands professionnels que sont Thierry de Saint Orens et son père Gilles, le suivi des tendances est permanent : couleur, forme, matériaux, métaux précieux, pierres, ils sont à l’écoute et très attentifs aux envies, afin de créer des pièces uniques qui vous ressemblent selon vos demandes.

Extraits du discours de Gilles Platret lors de l’événement: « Je suis très heureux de vous recevoir pour cette remise officielle de cette œuvre d’art réalisée par la bijouterie-joaillerie De Saint-Orens. C’est un moment important car cela fait un moment que l’on en parle et cela fait un moment aussi que cela est dans la tête de ces messieurs. On a choisi justement cette journée de la fête des lumières, une journée symbolique, pour célébrer l’éclat de cette réalisation et le travail exceptionnel qui nous est présenté, parce que c’est un boulot de Maître mesdames et messieurs ! Mais il y a aussi ce geste de gratuité, une chose que j’apprécie dans cette démarche car en effet, c’est un don fait à une ville et on aura d’ailleurs l’occasion de la montrer à tout le monde car à partir de demain, elle sera exposée dans la vitrine de l’Office du Tourisme […] Je suis émerveillé d’abord parce que c’est la mise en valeur d’un patrimoine qui est précieux aux yeux des chalonnais mais aussi bien évidement pour la maîtrise pour arriver à un résultat aussi précieux et aussi beau. Merci beaucoup de votre geste et sachez que cela nous touche beaucoup ! ».

Le photo-reportage info-chalon

J.P.B