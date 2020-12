Le Père Noël était sur la Place de l'Hôtel de Ville à Chalon sur Saône

Pour la plus grande joie des petits Chalonnais! Retour en images avec Info Chalon.

Les enfants de Chalon-sur-Saône — bien entendu, tous sages! — n'attendront pas entre la nuit du 24 au 25 décembre pour (peut-être) l'apercevoir avec sa hotte pleine, déposant leurs cadeaux au pied du sapin : le Père Noël était, ce mercredi 9 décembre, au village de ... bah justement de Noël, installé le temps des fêtes sur la Place de l'Hôtel de Ville!



Ainsi, petits et grands pouvaient le rencontrer et échanger quelques mots pour les moins timides d'eux, la plupart se contentant d'une photo ou d'un selfie.



Ce fut notamment le cas pour Edelin (5 ans), Lilou (10 ans) Alysson (7 ans et demi) ou Keylïa (4 ans), pour ne citer qu'eux. D'autres comme Valentin (6 ans) et Célestin (3 ans et demi) en ont profité pour adresser directement des enveloppes qui contiennent leurs listes de Noël au principal intéressé, se passant de la boîte aux lettres prévue à cet effet.



Vous l'avez manqué? Pas de panique, le Père Noël qui apprécie notre ville, nous a confié qu'il reviendra ce week-end, le samedi 12 et dimanche 13 décembre mais aussi la semaine prochaine, le mercredi 16 décembre, le samedi 19 et dimanche 20 décembre avant de revenir une dernière fois avant de préparer sa tournée à travers le monde, le mercredi 23 décembre, de 15 heures à 18 heures.



Avec 6 après-midis, difficile de le rater!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati