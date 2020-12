AVIS DE DECES - Madame Bernadette GANDROZ

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie-Elisabeth et Patrick Chevalier,

sa fille et son gendre ;

Carine, Cédric Galet,

ses petits-enfants ;

Nolan, Killian Galet,

ses arrière-petits-enfants ;

Nelly, Luc, Lucy, Véronique, Régis, Mégane, Melvyn,

ses neveux et nièces ;

Christophe Hadevis,

parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Bernadette GANDROZ



survenu le 7 décembre 2020.

Ses obsèques seront célébrées au cours d'une messe le 12 décembre 2020 à dix heures en la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône.

Condoléances sur registres.

Fleurs naturelles seulement, prières, messes.